U zadnjih nekoliko tjedana sezone, kad je postalo jasno da mu borba za naslov klizi iz ruku, Nenad Bjelica je malo spustio gas s komentara o odnosima u HNL-u i korporaciji, kako ju je nazvao. Ali zazvonila je ona izjava o neregularnom prvenstvu. Trener Osijeka sad je pojasnio stav.

- Dinamo je imao četiri igrača u Slavenu, četiri u Varaždinu, pet u Istri, jednog-dva u Gorici, jednog u Šibeniku... To ne može biti regularno. Htjeli mi to priznati ili ne. Ja ne znam tko normalan neće biti i nije za to da u svakom klubu bude po jedan igrač iz svakog kluba na posudbi - rekao je za Sportske novosti i dodao:

- Mi imamo 10 igrača na posudbama. Jednog u Šibeniku, jednog u Istri, trojicu u mađarskom Diosgyőru, jednog u Puskas Akademiji, jednog u Slobodi iz Tuzle i jednog u Zrinjskom. Ali nemamo u Slaven Belupu i Rijeci po pet igrača, u Lokomotivi tri i u Varaždinu četiri! Hajde mi sad recite, da igraju Juventus - Milan ili Inter - Milan i da netko ima pet igrača ovog drugog na posudbi... Pa je li to moguće? Toga nigdje nema. Nema u Poljskoj, nema u Italiji...

Izgubio je živce nakon remija na Rujevici krajem travnja psujući pomoćnika Rijeke Vjekoslava Miletića uz napomenu da su igrali za korporaciju, a ne za sebe.

- Ono što me najviše potaknulo da to izgovorim je ta utakmica u Rijeci u kojoj i njima i nama trebaju bodovi. Golman Dinama na posudbi u Rijeci zadnjih 10-15 minuta zadržava igru. Dakle, igra za nekog trećeg. To je bilo jako ružno i zbog toga sam reagirao - rekao je Bjelica.