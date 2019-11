Bjelica: Hajdukovci nisu imali nijednu polupriliku, a uzeli bod

Trener Dinama Nenad Bjelica bio je ljutit na neke sudačke odluke tijekom utakmice, nije mirno promatrao najveći derbi hrvatskog nogometa, ali po završetku je bio poprilično miran.

Nakon 1-1 s Hajdukom "modri" ostaju na vrhu ljestvice s četiri boda ispred najvećeg rivala, ali i utakmicom manje.

Domaćin je poveo u 12. minuti autogolom Ardiana Ismajlija nakon kornera Damiana Kadziora, a izjednačio je u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela nakon što je Marin Leovac igrao rukom u šesnaestercu Dinama.

Redali su domaći prilike, pogotovo u prvom dijelu, no više od jednog gola nisu uspjeli zabiti.

- Normalno, to je tako kad ne iskoristiš šanse, a nismo ih imali manje nego u utakmici s Rijekom. Tamo smo vodili 4-0, i danas smo mogli. Protivnik ti nema nijednu polupriliku i uzme ti bod. Čestitam dečkima na želji i volji, nažalost nismo bili nagrađeni za prikazano - rekao je Bjelica i dodao:

- Bio sam zadovoljan cijelom utakmicom. Kad primiš u 44. gol iz penala u poluvremenu u kojem si dominirao, to mora biti šok za momčad. I u drugom dijelu imali smo tri, četiri dobre situacije, nekoliko nezgodnih šuteva koje je obranio njihov golman.

Nakon Hajduka "modrima" u utorak slijedi važna utakmica protiv Atalante u Milanu u Ligi prvaka.

- Zadovoljan sam svim osim rezultatom, ostaje i dalje četiri boda razlike uz utakmicu manje, nitko nam se nije ozlijedio za utorak. I s Brunom Petkovićem bit će sve u redu - zaključio je trener Dinama za Arena Sport.

Prokomentirao je Bjelica i situaciju u kojoj je Bruno Petković zavaljao na pod prijatelja Stefana Simića i umalo zabio briljantan gol. No skinuo mu je Marin Ljubić.

- Napravio je sve a la Messi, vrhunski. Negdje sam pročitao da je glavom obranio. Treba ti velika doza sreće i treba mu čestitati. Mora biti velika želja protiv Hajduka da se pobijedi. To smo tražili od igrača, oni su to pokazali. Najvažnije je da smo stvarali i šanse, nismo ih zabili i vjerujem da će nam se to vratiti.

- Sudac? Ne komentiram suđenje. Mislim da je bio korektan, da je odradio dobar posao.