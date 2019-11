Petkovićeva škola nogometa, igra 'top', a rezultat ipak - flop

Dinamo je u velikom derbiju hrvatskog nogometa remizirao (1-1) s Hajdukom, tako zadržao četiri boda prednosti (uz utakmicu manje) u odnosu na drugoplasirani Hajduk.

Hrvatski prvak ove je večeri zaslužio puno više od jednoga boda, ali nogomet je često nepredvidiv, pa ponekad i nepravedan. Dinamova igra bila je 'top', rezultat je ipak - flop. Ovakav Dinamo ovakvog Hajduka jednostavno mora pobijediti. Kvaliteta u klasi ipak je prevelika...

Zagrepčani su odigrali možda i ponajbolje poluvrijeme ove sezone, nogometaši Nenada Bjelice rastrčali su se Maksimirom od prve minute i - oduševili. Baš svakoga na tribinama, bila je to potpuna dominacija 'modrih', a Splićane su spašavale prečka, sjajne reakcije Marina Ljubića i nespretne reakcije Dinamovih napadača. Prvo ime večeri bio je Bruno Petković. Hrvatski reprezentativac odigrao je još jednu odličnu predstavu, često se poigravao sa stoperima Hajduka.

Bruno Petković je mamio uzdahe svojom nogometnom klasom, rolanjem nesretnog prijatelja Simića, uz sve to 'ginuo' je u obrani, u skoku zasmetao Ismajliju kod autogola. Barem u prvom dijelu imao je veliku pomoć raspoloženih suigrača More, Olma, Oršića, pa i Ivanušeca koji polako postaje nezamjenjiv igrač prve momčadi. Igra Dinama bila je 'top', a krajem prvog poluvremena dogodio im se veliki 'flop'. Čisti penal za goste, Caktaš je bio precizan.

Bruno Petković i protiv Hajduka je bio 'faktor X', igrač za kojeg gosti (bez obzira na konačni rezultat) nisu imali rješenja. Njegove su pete ovoga puta bile fantastične, Petković često pronalazi rješenja koje se ne vide ni s vrha tribina. Zato i vrijedi toliko, zato je i prvi napadač hrvatske reprezentacije. Više od rezultata trenera Dinama brine situacija s njegovim igračima, Dilaver i Petković su u nekoliko navrata ostali ležati na travnjaku, obojica su dobili dosta udaraca, pa su i vidno šepali.

Atalanta je na rasporedu već u utorak, bez ovog dvojca (pa i suspendiranog More) u Milanu bi 'modrima' bilo puno teže. No, obojica bi ipak trebali biti spremni za Ligu prvaka. Iza Dinama je nekoliko jako dobrih predstava (obje sa Šahtarom, ova s Hajdukom) koje nisu rezultirale punim plijenom. A to će im se negdje vratiti. Možda već u utorak protiv Atalante, zašto ne?