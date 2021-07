Osijek je, za razliku od Dinama, uspješno otvorio novu sezonu HNL-a. U Gradskom vrtu pao je Šibenik s uvjerljivih 3-0 pa je momčad Nenada Bjelice sigurnim korakom kročila u prvenstvo.

I to prvi put nakon dugo vremena pred gledateljima. Nije ih bilo kako smo navikli gledati Gradski vrt, no bilo ih je prilično i dobrom atmosferom dali su vjetar u leđa svojim igračima.

- Konačno pred publikom i zbog toga mi je posebno drago. Drago mi je i zbog igrača, naporno smo radili, možda je pobjeda na kraju preuvjerljiva, ali mogli smo i na odmoru voditi s golom-dva razlike. Na kraju smo imali dosta dobrih šansi, a Šibenik smo ostavili na jednoj stvarno velikoj šansi koju je Ivušić obranio. Stvarno mogu biti zadovoljan sa svime, najviše zalaganjem, na trenutke smo igrali jako dobar nogomet - komentirao je poslije prve pobjede u sezoni trener 'bijelo-plavih' Nenad Bjelica.

Ramon Mierez nastavio je gdje je stao prošle sezone. Argentinac je načeo mrežu Šibenčana zaista sjajnim golom. Majstorski instinkt i ubojita završnica nagradili su ga pogotkom već u prvoj utakmici prvenstva. I Bohar je imao sjajnu večer. Postigao je dva gola dok je za Osijek debitirao Šime Gržan.

- On radi za to da dođe na to mjesto i na centaršut. No koliko on pretrči i dobije duela, koliko osvoji lopti i surađuje, to je neprocjenjivo. Zato te i nagradi, on nam je zlata vrijedan. Ali i ostali zaslužuju pohvale, Damjan je zabio dva gola, Šime u prvoj utakmici odigra sjajno, ali velika većina igrača bila je na visokoj razini - dodao je Bjelica pa zaključio koliko je navijačima nedostajalo dolaziti na utakmice:

- Navijači su se isto zaželjeli. I kada smo slabije igrali, pokušali su nas podići i hvala im na tome. Nadam se da će ubuduće doći u još većem broju.