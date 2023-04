Bjelica izgubio i drugi dvoboj: Opet mu igrač dobio crveni...

Turci su neviđeni fanatici u svim sportovima, a to je na svojoj koži osjetio i Nenad Bjelica. Kada ga je Trabzonspor imenovao novim trenerom prije desetak dana, navijači su ga dočekali ga kao spasitelja. S nadom da će vratiti njihov voljeni klub tamo gdje pripada, a to je vrh tablice. No, ispostavilo se nakon dva kola da ni Bjelica nema čarobni štapić. Bit će to težak i mukotrpan put.

Bjelica je na klupi novog kluba debitirao prije devet dana u 30. kolu turskog prvenstva kada je Trabzonspor poveo 1-0 protiv Sivasspora, ali dobio je crveni nedugo nakon toga i sve se raspalo kao kula od karata. Izgubio je 4-1. Slično se dogodilo i u Bjeličinoj drugoj utakmici.

Bjelica vodio pa opet izgubio

Trabzonspor je izgubio 2-1 na gostovanju kod Konyaspora u 31. kolu. Legendarni Marek Hamšik doveo je goste u vodstvo u 12. minuti, ali Pozuelo je izjednačio u 37. Igrači su već mislima bili u svlačionici, a onda kobna greška koja je preusmjerila dvoboj. Bjeličin igrač Bakasetas je u petoj minuti sudačke nadoknade dobio crveni karton.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

I s igračem manje se Trabzonspor dobro nosio, ali domaćini su zabili u 85. preko Dikmena i uzeli puni plijen. Tom pobjedom preskočili su upravo Bjeličinu momčad i s 45 bodova zasjeli na šestu poziciju.

Pred hrvatskim trenerom težak je posao. Aktualni prvak nastavio je s katastrofalnim rezultatima, a posljednji put je tri boda osvojio 19. ožujka. Doduše, tada mu je pobjeda dodijeljena za Zelenim stolom.

Bjelica je, prije svega, došao kako bi momčad pripremio za sljedeću sezonu i složio sustav koji će klub vratiti na staze uspjeha. Aktualna sezona je ionako odavno već izgubljena.

