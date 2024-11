Bjelica je opet otvorio frontu s Dalićem! Baš kao 2019. godine

Petković? Vidjet ćemo, on je malo bolje, ali da se potpuno oporavi treba mu odbor. Svaki put kad "rajcamo" tu njegovu upalu ne može mu biti bolje, on zadnja četiri dana nije ništa radio na treninzima. Iskreno, Petković već dugo nije u trenažnom procesu, jako mi se teško odlučiti staviti ga 90 minuta. Nećemo ga pokidati zbog jedne utakmice. Vidjet ćemo za Bratislavu, sigurno neće početi, a hoće li igrati pola sata, 20 minuta ili neće uopće... On ne trenira ozbiljno od Monaca, sve je nešto bio na 50 posto, od te utakmice nije odradio pošten trening. A otad je prošlo mjesec dana. Koliko će pauzirati? U najboljem slučaju bi, ako se skroz oporavi, mogao biti spreman za zadnjih sedam utakmica jeseni. Nema smisla da ide u reprezentaciju, on ni ne trenira, zavapio je Nenad Bjelica nakon pobjede 4-0 u Šibeniku i prve utakmice Dinama koju je Petko propustio od 24. kolovoza.

A prvi je napadač već neko vrijeme načet, nezaliječen. Potom je Bjelica na pitanje je li razgovarao s Dalićem o tome izravno apelirao izborniku:

Dalića je zvao Zajec

- Zvao ga je predsjednik kluba (Zajec, nap. a.). Petković će se pojaviti na reprezentativnom okupljanju, onda će tamo svi skupa odlučiti. Ali ako bude imalo pameti, sačuvat će ga ovog okupljanja! On će do ponedjeljka biti skoro 40 dana bez treninga, koji je smisao zvati takvog igrača?!

Bjelica je takvog, nezaliječenog Petka uredno uvodio u igru u četiri utakmice prije Šibenika, ali je još jedanput pokazao da se ne ustručava javno p(r)ozvati najuspješnijeg hrvatskog izbornika u povijesti. Kao što je učinio u svibnju 2019. kazavši u intervjuu za 24sata:

- Iskreno, ja još nisam niti jedanput razgovarao sa Zlatkom Dalićem. Možda je to kritika, možda nije, ali da kažem drugačije, lagao bih. Nisam razgovarao ni s njegovim pomoćnicima. Puno sam pričao sa slovenskim ili poljskim, ali još nikada s hrvatskim izbornikom. Jednostavno, Dalić i ja nemamo nikakvu komunikaciju. Je li to normalno ili nije, procijenite sami. Žao mi je zbog toga, izuzetno ga poštujem, kao i sve njegove rezultate. Od srca mu čestitam na svemu što je postigao s Hrvatskom, ali iz nekog mog kuta izostanak komunikacije s hrvatskim trenerima je i nedostatak respekta prema svima nama. Puno trenera u Hrvatskoj postiže lijepe rezultate, vjerujem da svi skupa zaslužujemo malo više respekta. I to je moja jedina zamjerka prema njemu. Ne znam je li problem što nema vremena ili smatra nepotrebnim komunicirati s nama, to je njegova odluka.

U to je vrijeme, nakon ulaska s Dinamom u europsko proljeće i pobjeda u Ligi prvaka, te prije srozavanja ugleda u Osijeku, u očima nogometnog puka gotovo unisono glasio kao Dalićev nasljednik na klupi "vatrenih". I njegove su riječi imale posebnu težinu.

Dalić se nije htio spuštati na razinu javne rasprave.

Dalić nazvao Gattusa oko Hrgovića

- Bjelici skidam kapu za sve što je napravio s Dinamom i kakav je rezultat ostvario. Također, da ne resepktiram druge, vjerujem da ni ova brojna priznanja ne bih dobivao - odgovorio je izbornik tada pa za 24sata dodao:

- Neću se uvlačiti u raznorazne igre i igrice, mene to ne zanima, ja nisam taj. Ako budem trebao bilo kakvu informaciju o igračima Dinama, sigurno ću nazvati prije svih Bjelicu, jednako kao što on može u svako doba nazvati mene ako njemu treba neka informacija. To je korektno s moje strane, kao što se uvijek trudim biti korektan prema kolegama.

Baš kao što je ovaj tjedan, otkrio je Gennaro Gattuso, nazvao Hajdukova trenera kako bi se raspitao o Šimunu Hrgoviću, kojem je uputio pretpoziv za okršaje sa Škotskom i Portugalom.

Bjelica redovito spominje svoje igrače u kontekstu reprezentacije, što je učinio i nedavno govoreći o "Mišiću u reprezentativnoj formi" i "Nevistiću koji je pred vratima reprezentacije", a i kao trener Osijeka znao je uputiti kritiku Daliću. Nakon poraza Hrvatske od Švedske 2-1 u Ligi nacija, rekao je:

- Izbornik je igračima poslao pogrešnu poruku prije utakmice, trebao je izričito reći da se treba igrati na pobjedu, a ne kao što je on rekao da neće igrati na remi. Time je odmah igračima u glavu stavio razmišljanje o remiju, a baš tako naši su i igrali od prve minute. Kod 2-0 očekuješ da uđe centralna špica, no valjda izbornik zna zašto umjesto Budimira nije uveo Petkovića.

Komunikacija izbornika i Dinamova trenera očigledno je ostala gdje je bila i 2019. Nigdje.