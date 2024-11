Bjelica je opet u problemima: Danas bez dva reprezentativca, upitne su i dvije ključne karike!

Panika je vjerojatno još preteška riječ, ali u Maksimiru je svakim danom sve više zdravstvenih problema. I to baš u situaciji kad je pred nogometašima Nenada Bjelice najizazovniji dio sezone, kad je svaka utakmica do kraja kalendarske godine "biti ili ne biti". Dinamo u sljedećih osam dana ima tri teška izazova: danas (17.45) u Maksimir stiže Rijeka, u srijedu je na rasporedu Borussia Dortmund, a nedjelja "modrima" nudi gostovanje na Poljudu.

Pokretanje videa... 00:21 Bjelovar - Dinamo: Zbog kiše je odgođena utakmica! | Video: Hrvoje Tironi /24sata

Trener Dinama i dalje odaje dojam opuštenog tipa, ali sigurni smo kako i u njemu "kuha". Petar Sučić izgubljen je do kraja godine, Bruno Petković i dalje je "out", nitko još nije siguran može li ovih sedam utakmica izgurati Ivan Nevistić, problema s listom ima i Josip Mišić. Sve ključni igrači Dinama. Nije ni to sve, Baturina je već dosta "izrauban", Perković, Perić i Moharrami tek se vraćaju u pravi ritam, Cordoba je također izvan stroja...

Opet, Dinamo ni danas nema pravo na kiks. Bjelica mora pronaći dobitnu kombinaciju, momčad koja će (kako god zna i umije) srušiti Rijeku. I to neće biti nimalo lako, Rijeka je jedina neporažena momčad HNL-a, u dosadašnjih 13 prvenstvenih dvoboja primila je tek pet golova. A Dinamo njih čak 17!? Ipak, Zagrepčani su uvjerljvo najefikasnija momčad lige, pa nam današnji derbi nudi dvoboj najboljeg napada (Dinamo) i najbolje obrane (Rijeka) HNL-a.

- Zadnje utakmice, bez obzira na to što nismo dobili u Velikoj Gorici, bile su dobre, nedostajala nam je tek efikasnost. Nismo dobili Goricu, ali sam tu vidio određena poboljšanja u odnosu na Pulu ili Osijek. Rijeka? Čestitam im na svemu što pružaju ove sezone, jedini nisu još izgubili, stabilni su defenzivno, primaju najmanje golova. Imaju kvalitetne, mlade i brze igrače. Rijeka nam je sad utakmica sezone - jasan je Bjelica.

Navijače najviše zanima tko će sljedećih dana "uskočiti u cipele" Petra Sučića. Trener Dinama mogao bi opet u prvi plan (uz Mišića i Baturinu) gurnuti kapetana Ademija, svakako u sljedećim utakmicama još više povećati minute Kačavendi i Rogu u sredini terena. Taj dvojac "grize", radi maksimalno, svakim danom izgleda sve bolje.

Marko Rog baš u sljedećih sedam utakmica mora “kupiti” povjerenje Nenada Bjelice, natjerati čelnike “modrih” da ga konačno otkupe od Cagliarija. Posudba s Dinamom istječe mu u siječnju, Zagrepčani sad nemaju pravo otkupa, ali su spremni pregovarati s Talijanima. U Maksimiru i dalje nisu uvjereni trebaju li otkupiti Roga, puno toga će ovisiti o zadnjih sedam utakmica jeseni... 

Vjerojatni sastav

Dinamo (4-1-4-1): Nevistić - Ristovski, Theophile, Torrente, Ogiwara - Mišić - Špikić, Ademi, Baturina, Pjaca - Kulenović