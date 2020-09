- Vidi se da je mom\u010dad dobro fizi\u010dki spremna jer, da nije tako, ne bismo mogli u drugom dijelu tako pritiskati mom\u010dad poput Basela. Mom\u010dad je dobro pripremljena i u glavi dosta mo\u0107na, ali smo ne\u0161to u pripremi utakmice ne\u0161to pogrije\u0161ili. \u010cak i na zagrijavanju smo izgledali sjajno, a na po\u010detku utakmice izgledali ispumpano. To su mentalne blokade. Sve \u0161to smo pokazali bilo je dovoljno barem za nerije\u0161eno, ali zavr\u0161ilo je kako je zavr\u0161ilo, ali moramo to prihvatiti.

Bjelica: Krenuli smo ispumpano, to su neke mentalne blokade...

Bohar? Sve je dogovoreno, mi smo svoje odmah riješili s igračem, ali Zaglebie ima valjda sedam instanci koji moraju dati potpis. Ovaj je ovdje, onaj je ondje, onaj je u rudniku, slikovito je opisao trener Osijeka

<p>Čestitam <strong>Baselu</strong> na prolasku u iduće kolo, momci su dali sve, nismo prestali vjerovati do 94. minute. Nismo izjednačili, što mislim da smo zaslužili, ali nogomet se igra za golove, rekao je <strong>Nenad Bjelica</strong>.</p><p>Njegov <strong>Osijek</strong> nije uspio na Gradskom vrtu pobijediti Basel u drugom pretkolu Europske lige. Švicarci su dominirali prvim dijelom i vodili 2-0, a domaćin je u nastavku zaigrao puno bolje i smanjio preko Majstorovića nekoliko minuta prije kraja, ali nije uspio doći do drugog gola.</p><p>- Bili smo jako nervozni i u grču u prvom dijelu, s prevelikim respektom prema protivniku. Nismo bili sigurni prema naprijed, primili smo dva naivna gola. Ali to je nogomet. Treba učiti, treba se poboljšavati, treba odigrati utakmicu 90 minuta na nivou kakav smo igrali drugo poluvrijeme ili protiv Rijeke. Sad se okrećemo prvenstvu i Kupu i vjerujem da tu imamo što reći - rekao je Bjelica i dodao:</p><p>- Agresivnost je u drugom dijelu bila puno bolja. Nogomet se igra u glavama. Glava je bila s puno respekta u prvom dijelu. Kao da smo se bojali prići, napasti. I kad daš prostora takvom protivniku, normalno da se razmašu. Htjeli smo biti agresivniji, a nedostajalo je toga.</p><p>- Vidi se da je momčad dobro fizički spremna jer, da nije tako, ne bismo mogli u drugom dijelu tako pritiskati momčad poput Basela. Momčad je dobro pripremljena i u glavi dosta moćna, ali smo nešto u pripremi utakmice nešto pogriješili. Čak i na zagrijavanju smo izgledali sjajno, a na početku utakmice izgledali ispumpano. To su mentalne blokade. Sve što smo pokazali bilo je dovoljno barem za neriješeno, ali završilo je kako je završilo, ali moramo to prihvatiti.</p><p>Što je rekao igračima na poluvremenu?</p><p>- Da moramo biti agresivniji, da moramo imati prvu, drugu loptu. Rekao sam im da Basel jest šest puta skuplji, ali da se barem probamo potući s njima, ići tijelom u tijelo. Da smo prije zabili, možda bismo prije došli do neodlučenog. Šansa Bočkaja, stativa Miereza... Nije išlo.</p><p>Nekoliko dvojbenih sudačkih odluka i mogućih penala španjolska ekipa nije sudila.</p><p>- Suđenje ne bih komentirao, ne komentiram ga nikad pa neću ni ovaj put. Mierez je unio dosta živosti. U prošloj utakmici su i Bočkaj i Grezda bili na dobrom nivou, očekivali smo da će i danas biti. Grezda nije bio 100 posto cijelu utakmicu kako bi trebao biti. Možda bih isto tako napravio kako sam napravio, ali što bi bilo kad bi bilo... Ne mogu znati. Na drugom poluvremenu možemo graditi puno toga - rekao je Bjelica i nastavio:</p><p>- Kako je momčad igrala drugo poluvrijeme i borila se, nije odustala do zadnje sekunde, stvarala šanse... Sve to želimo od Osijeka, ali 90 minuta. Naravno da se protivnika nešto pita. Imali smo jako kvalitetnog protivnika, igrali smo s njima "al pari" utakmicu i nedostatak sreće nije nas doveo do pozitivnog rezultata. Igrači su tužni, puno toga uložili su za pobjedu, ali nadam se da će nam se nedostatak sreće vratiti.</p><p>Kakav je plan za dolaske do kraja prijelaznog roka?</p><p>- Pojačat ćemo se sigurno s još dva igrača. Vraćaju nam se Ndockyt i Lopa. Vidite da smo s njihovim nedostatkom limitirani u kreaciji, samo je Pilj igrač koji može ući i donijeti kroz sredinu. Planiramo dovesti još jednog veznog igrača i krilo.</p><p>Već u nedjelju slijedi HNL i ogled protiv Varaždina.</p><p>- Da smo prošli, osvježili bismo momčad. Vidjet ćemo na treningu kakvi će se igrači pojaviti na treningu. Čini mi se da su svi završili utakmicu umorni, ali zdravi. Moguće da ćemo malo osvježiti momčad i dati šansu nekoliko novih igrača da se pokažu i da dođemo do nova tri boda koja bi nam bila bitna u nastavku prvenstva.</p><p>Jedan od dvojice pojačanja trebao bi biti Slovenac Damjan Bohar iz poljskog Zaglebija. I situacija je tu vrlo zanimljiva.</p><p>- Dogovoreno je, ali još nije potpisano. Dogovoreno je s igračem i klubom. To je specijalan klub koji mora proći sedam instanci da bi svi potvrdili transfer. Mi smo sve riješili odmah, a njima treba nekoliko dana. Treba još ovaj potpis pa još onaj potpis, pa ovaj je u rudniku, pa ovaj vamo... Poštujemo proceduru, htjeli smo da bude spreman za ovu utakmicu. Ali odužilo se, ne našom krivicom - zaključio je Bjelica.</p>