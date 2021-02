Nenad Bjelica protiv Zorana Mamića, drugi čin. U prvome u studenom u Gradskom vrtu došao je do pobjede, u međuvremenu je Osijek sustigao Dinamo na vrhu prvenstvene ljestvice i sad su bodovno i po broju utakmica sasvim poravnati. Novi sudar slijedi u subotu u 17.30.

- Nemam mržnje ni ljubomore prema Dinamu iako rastanak nije bio bezbolan, ali Bože moj, to je posao. Prihvatio sam to i krenuo svojim putem. Želim im da kao hrvatski klub odu najdalje moguće, da osvoje Europsku ligu i ne gledam na to kao na neko natjecanje tko će koga trenerski nadmašiti. Ali kao trener Osijeka želim ih pobijediti - rekao je trener Osijeka za Jutarnji list.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatni dres Osijeka

Pobijedio je "modre" na zadnja dva gostovanja na Maksimiru, kao igrač Osijeka 2000. i kao trener Austrije 2013. Ali kaže, to je sad nebitno.

- Dinamo je favorit. Igra na svom stadionu, gdje je izuzetno jak i odlično poznaje teren koji je drugačiji od ostalih u HNL-u. Jako kvalitetan, ali malo tvrđi, što nije nebitno - kaže.

Rijeku i Goricu, koje zaostaju devet, odnosno 15 bodova manje, ne otpisuje iz borbe za naslov. Smetaju ga, pak, priče o sucima i tu vidi neki drugi uzrok.

- Licemjerno je što se toliko priča o suđenju. Forma i rezultati Osijeka mnogima su trn u oku i velik problem. Kad je Osijek zaostajao 15-20 bodova, nikome nije smetao, a u ovoj situaciji pronalaze se i neke pogreške koje možda i nisu pogreške. Ali to ostavljam na savjest onima koji se prije nisu javljali, a sad to čine. Ima dosta kaubojštine, naslijeđa iz prošlih vremena. Mi se ne želimo ponašati tako, nego dostojanstveno - kaže Bjelica.

Osvrnuo se na Lovru Majera, koji pod njegovim vodstvom nije puno igrao, a pod Mamićem se prometnuo u jednoga od najboljih igrača "modrih".

- S Lovrom nisam imao nikakvih problema. On je plemenit, jako kvalitetan igrač koji je u mojoj prvoj sezoni u Dinamu imao puno problema s ozljedama, a na toj smo poziciji imali Olma. Poslije, kad smo igrali Ligu prvaka, to je za Lovru bila prezahtjevna razina. No sad je narastao kao igrač, bio je uporan, radio na sebi i drago mi je što pokazuje da je vrlo kvalitetan igrač - rekao je Bjelica za Jutarnji list.