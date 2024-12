Bjelica: Mogao sam još dvije godine uživati kod kuće, gledati Ligu prvaka i biti plaćen za to

Dinamo nastavlja srozavati ugled na domaćoj sceni, hrvatski prvak je u gradskom derbiju poražen (3-1) od Lokomotive. Mogao je rezultat biti i gori, ali su Čop i Vuković promašivali nemoguće. Navijači su sve nezadovoljniji onime što "modri" prikazuju u posljednje vrijeme, Dinamo u zadnjih osam prvenstvenih utakmica ima jednu pobjedu.

Pokretanje videa... 00:29 Vrijeđanje članova Dinama u loži na utakmici s Lokomotivom | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Nenad Bjelica je na press-konferenciju stigao vidno ljutit. Kako zbog poraza, tako i činjenice kako se pred medijima prvi pojavio domaći trener Silvijo Čabraja, a ne kao što je to svugdje običaj - gostujući trener.

- Čestitam Lokomotivi na pobjedi, mislim da su u prvom dijelu iskoristili šanse, mi nismo. Probali smo nešto mijenjati promjenom formacije, opet je suparnički vratar bio među najboljima na terenu. Tako je bilo i u Gorici i protiv Slavena, ne uspijevamo matirati suparnika. Kasnije su se otvorili prostori, Lokomotiva je onda imala jednu-dvije dobre šanse. Poraz koji boli, teško nam je, ali oporavit ćemo se i nema predaje - rekao je Bjelica, pa nastavio:

- Povratak Bočkaja? Pero je bio dugo ozlijeđen, vraćali smo ga mjesec i pol dana, pa je imao problem s mišićem. Dobio je šansu, pokazao da na njega možemo računati, u njemu smo dobili još jednog igrača koji nam može pomoći.

Lokomotiva i Dinamo sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Koji su razlozi ovakvog podbačaja Dinama?

- Teško nam je igrati na dva fronta, stvarno svaka tri dana igrači utakmice, neki nisu na to navikli. Ne želim tražiti alibi, ali nemamo stožernih igrača, onih pojedinaca koji već godinama nose ovaj klub. Sve je palo na leđa igrača koji nisu navikli na te napore. Kad igrate puno utakmica u par dana, a nemate prostora za rotacije, ta kvaliteta se izjednači. Još vam oni zabiju, vi ne. Nemam igračima što prigovoriti, ja preuzimam odgovornost za sve što se događa, pokušat ću do kraja sezone izvući maksimum, pa ćemo vidjeti što će biti.

Jeste li po dolasku u Dinamo očekivali toliko problema? Rezultatskih i onih s ozljedama?

- Ne možete to nikada očekivati. Mogao sam uživati još dvije godine kod kuće gledati Ligu prvaka i biti plaćen za to, ali Dinamo mi je bio veliki izazov. Došao sam na poziv ljudi iz Dinama, drago mi je da sam tu, i da sve ovo prolazim. Ovo i mene čini boljim trenerom, siguran sam kako ću pronaći izlaz iz ove situacije. Imam jako dobru grupu ljudi, jako dobre igrače, kad nam se vrate ozlijeđeni, uz dva-tri pojačanja ćemo pokazati tko smo i što smo. Treba proći ovu negativnu fazu u HNL-u, pozitivna u Ligi prvaka. U čudnoj smo situaciji, u utorak smo fenomeni, u subotu nemamo pojma, to svi skupa moramo prihvatiti, moramo se znati nositi s tom situacijom, učiti iz toga. Uvjeren sam da ću, ako dobijem vremena, i u HNL-u s ovom momčadi raditi sjajne rezultate. Kao u svom prvom mandatu.

Jeste li razočarani kojim igračem, pristupom ili ponašanjem nekog od svojih prvotimaca u dosadašnjem periodu?

- Jesam, s jednim koji više nije s nama. Svi se ponašaju korektno, dobro rade, nemam nikakvih prigovora na njih - završio je Bjelica.

Silvijo Čabraja bio je ponosan zbog igre svoje momčadi.

- Zasluženo smo pobijedili. Nismo imali posjed, Dinamo je imao više udarca i posjed, ali smo mi imali dvije šanse koje je bilo teže promašiti nego zabiti. Vuković je u onoj situaciji već prošao i golmana. Igrači su se bacali na glavu, trkački smo bili jako dobri, nismo više zadnji. Zadovoljan sam, sad nas čeka Gorica - rekao je Čabraja, pa dodao:

- Moja pozicija? Tko počne smjenjivati trenere? Obično mediji. Rekao sam to već, klub ne može ništa raditi, bili smo zadnji, nismo imali bodova, ne mogu se mijenjati igrači, pa je pritisak na treneru. To je dio nogometa. Ponosan sam što sam 3,5 godine u Lokomotivi, ponosan sam na svoj rad. Ako dođe do smjene, dođe. Život ide dalje, ima još klubova, pa i drugih poslova. Svaki čovjek treba biti samokritičan, treba doći doma i pitat se radite li dobro. Treneri se mijenjaju na našu žalost, bilo bi nam bolje da je kao u vrijeme socijalizma kad bi se zaposlili u jednoj firmi, pa bili tamo 50 godina.

Osjećate li da vas igrači slijede?

- Mislim da me igrači slijede, uvijek ima i nezadovoljnih, to su oni koji manje igraju. Danas nam je i Dinamo bio motiv, još uvijek većina njih ima volju trenirati sa mnom. Moje izjave iz Osijeka su bile izvučene iz konteksta, nisam ja napao nikoga u klubu. Ja sam krenuo od sebe, a onda je ispalo kako sam ja napao čelnike kluba. Pročitao sam negdje u medijima već da je Nikica Jelavić novi trener, ali ni ja ni nitko oko mene nema takve informacije. Nikica Jelavić, nogometaš.

Kako vam je Dinamo izgledao?

- Dinamo je pokušavao, ne mogu reći da nisu, ali mi smo danas bili dobri. Dinamo je u utorak imao ozbiljnu utakmicu, težak teren, energetska potrošnja, nije se lako rekuperirat u par dana. A u HNL-u je sve u par deka, svatko svakoga može dobiti. Gorica Hajduk, pa mi Dinamo, sve je moguće. Teško je igrati u Kranjčevićevoj, teren je katastrofalan, nisu uspjeli.

Mudražija je oduševio...

- Ja sam njemu rekao, ti si najbolji igrač kad radiš što treba i slušaš. On je top igrač, uvijek budu neke krize. Ispao je u jednom trenutku iz momčadi kad nije odgovorio potrebama momčadi, ali je sad na treninzima bio pravi, nije bilo razloga da ga ne stavim u momčad. Mudražija nam je i lani napravio puno sjajnih stvari. Lokomotiva uvijek teži nadigravanju - završio je Čabraja.