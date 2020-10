Bjelica: Moram na operaciju, stvarno nema smisla mučiti se

Unatoč terapijama, bol je sve jača. Konzultirao sam se s nekoliko neurokirurga i svi su mi rekli da je operacija jedino rješenje, rekao je trener i menadžer Osijeka za SN

<p>Pod kontrolom sam. Hvala liječnicima u Osijeku koji mi svakodnevno pomažu injekcijama, radim i neke terapije pa vjerujem da ću uskoro biti fit, rekao je <strong>Nenad Bjelica </strong>prije nekoliko dana na Slavonskoj televiziji govoreći o bolovima u leđima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bjelica i Osijek slave</strong></p><p>Sve je počelo uoči utakmice u Varaždinu prije dva tjedna.</p><p>- Cijeli sam tjedan vodio treninge s puno bolova, a u petak čak i nisam mogao doći na trening, ali su me onda liječnici osposobili za utakmicu. No najvažnije je da su igrači spremni, ja nisam toliko bitan, ali vjerujem da ću uskoro biti još bolji - rekao je trener Osijeka, koji je utakmicu protiv Gorice vodio pod blokadama.</p><p>Ipak, s nekoliko dana odmaka situacija se nije poboljšala. Dapače, još je bolnije. Čini se kako mu je iskočio disk pa ni pet minuta ne može normalno stajati.</p><p>- Unatoč terapijama, bol je sve jača. Konzultirao sam se s nekoliko neurokirurga i svi su mi rekli da je jedino rješenje operacija. Moram o svemu još razgovarati sa suprugom, ali najvjerojatnije ću morati to što prije obaviti jer ovo mučenje stvarno nema smisla - rekao je Bjelica za <a href="https://sportske.jutarnji.hr/sn/nogomet/hnl/vijest-odjeknula-kao-grom-iz-vedra-neba-nenad-bjelica-mora-na-operaciju-ovo-mucenje-vise-nema-smisla-15022577" target="_blank">Sportske novosti</a>.</p><p>Plan je, dakle, prvo odraditi utakmicu protiv Šibenika ovu subotu, a onda ići pod nož i pomoćnicima ostaviti meč Kupa protiv Crikvenice. Do meča protiv Lokomotive 17. listopada mogao bi opet biti u pogonu. A to će Osijeku, koji se zahuktao njegovim dolaskom, jako puno značiti.</p>