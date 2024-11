Bjelica na trećeligaša u Kupu bez ključnih igrača: Raspored je paklen, ali imamo širok kadar

Kratka pauza klubova je pri kraju i oni se ponovno okreću nacionalnim prvenstvima. Prvi u akciju kreće Dinamo, no "modri" će prije obaveza u HNL-u morati odraditi onu u Kupu. Slijedi im gostovanje u Bjelovaru na Gradskom stadionu protiv istoimenog trećeligaša. Nenad Bjelica neće moći računati na reprezentativce koji su tijekom reprezentativnih okupljanja bili s momčadima, a sada je najavio utakmicu na sjeveroistoku Hrvatske.

- Nakon utakmice u Gorici igračima smo dali tri dana slobodno, a potom smo trenirali do subote i odradili četiri dobra treninga. Nedjelja je bila slobodna i od ponedjeljka se pripremamo za utakmicu u Bjelovaru i sve ono što dolazi nakon toga. Imamo ciklus od osam utakmica koji je dosta napet. Radujemo se svima njima, prvo ovoj koja dolazi u srijedu i vjerujem da će rad koji smo napraviti u posljednjih sedam dana doći na naplatu - rekao je Bjelica.

Bjelica je naglasio gust raspored kojim im slijedi. Dinamo sada ulazi u kritičan dio sezone jer im nakon Bjelovara slijede sve sami teški ispiti. Prvo Rijeka u subotu, a potom Borussia Dortmund 27. studenog i Hajduk 1. prosinca.

Dinamo je izašao u susret Bjelovarčanima i stoga igra u srijedu. Termin nije bilo lako pronaći upravo zbog gustog rasporeda.

- Nedostajat će nam igrači koji su pozvani za reprezentaciju ili koju su igrali za nju tako da nećemo biti kompletni. Ovo je jedini datum u kojemu smo mogli igrati i izašli smo suparniku u susret jer imamo širok kadar i vjerujem svim našim igračima. Sutra ćemo Bjelovaru suprotstaviti kvalitetnu momčad i, vjerujem, proći u sljedeće kolo Kupa. Izašli smo u susret jer i mi isto nismo imali prilike organizirati utakmicu u nekom drugom terminu.

'Priliku će dobiti igrači koji do sada nisu bili u prvom planu'

Utakmica s Bjelovarom pretposljednji je susret osmine finala i igra se u 13.30. Izravni prijenos bit će na MAXSportu 1.

- Petković, Mišić, Baturina neće biti na raspolaganju kao i Stojković koji je dio hrvatske U-21 reprezentacije. Mbuku je još sa svojom reprezentacijom, kao i Hoxha. Vidjet ćemo kakvo je stanje s Nevistićem i hoće li moći nastupiti. Ostali igrači su u dobrom stanju, dobro su radili i radujem se da ćemo sutra dati šansu i nekim igračima koji u zadnje vrijeme nisu igrali - istaknuo je.

Gorica i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Jedna od njih je i Mauro Perković.

- On će sigurno biti u kadru, a sad hoće li igrati i koliko će dobiti to ćemo vidjeti u utakmici. On kao i svi drugi dečki koji su bili ozlijeđeni tijekom jeseni sad već skoro mjesec dana treniraju na dobrom nivou i sutra je prigoda da im se da minutaža.

Bjelovar je ambiciozan klub koji se bori za sam vrh Druge nogometne lige. Trenutačno se nalazi na trećem mjestu s bodom manje iza prvoplasiranog Jadrana i drugoplasiranog Karlovca.

- Ambiciozan klub koji je u vrhu Druge NL s ambicijama da uđe u Prvu NL. Imaju sjajan stadion, sjajan travnjak. U tri utakmice smo ih gledali, dvaput uživo i jednom preko videa. Neke igrače znam jer smo ih imali u Dinamu, neke sam imao u Osijeku. Nema velikih nepoznanica. Trener je Tomislav Nikolić koji je bio dugo u sustavu Dinama. Vidi se po toj momčadi i njegov obris i ideje koje on kao trener u Dinamu je imao, to pokušava prenijeti i na momčad. U zadnje vrijeme imaju jako puno samopouzdanja, zadnju utakmicu su dobili dosta uvjerljivo i očekuje nas teška utakmica i samo s maksimalnim pristupom ćemo proći dalje - zaključio je Bjelica.