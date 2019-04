Transparent godine? Moguće... Na Rudeš - Istra bio i Bjelica

U 27. kolu HNL-a Rudeš je slavio 1-0 protiv Istre u derbiju začelja penalom Štrkalja u 36. minuti.

Rudeš je i dalje zadnji, a sada su na sedam bodova do predzadnje Istre 1961. Predzadnje mjesto ujedno vodi i do razigravanja za ostanak u 1. HNL, a do kraja je još devet kola.

Na utakmicu je došao i trener prvoplasiranog Dinama Nenad Bjelica, čija momčad već 7. travnja igra s Rudešom. I dok bi većina trenera mirno dočekala tu utakmicu zbog ogromne razlike u kvaliteti sastava, trener 'modrih' još je jednom pokazao o koliko se studioznoj osobi radi. Rudeš je uvjerljivo posljednja momčad lige, a Dinamo uvjerljivo prva, i za očekivati je da bi taj Dinamo i bez izdašnog skautinga lako 'riješio' Rudeš. No Bjelica ništa ne prepušta slučaju...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na utakmici su bili i navijači Istre koji zasigurno nisu zadovoljni ni četvrtom utakmicom Igora Cvitanovića na klupi svog kluba. Odnosno, četvrtim porazom. Nakon Gorice, Intera i Hajduka, jača je sada bila i najslabija momčad lige...

Ipak, 'demoni' kako se nazivaju navijači Istre, na utakmicu su došli sa smislom za humor.

- Ako ste vi normalni, mi nismo - pisalo je na njihovom kreativnom transparentu dok su bodrili gostujuću momčad.