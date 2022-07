Bjelica nije želio komentirati autogol: Ovo nas drži budnima

Prilagodba na teren, vremenske uvjete, razlike u vremenu nije bila lagana što smo vidjeli na početku utakmice. rasli smo kako je prolazila i na kraju pobijedili, čestitao bih igračima koji su odigrali dobru utakmicu. Vjerujem da su naše šanse u uzvratu velike za prolazak i to je najvažnije, rekao je trener Osijeka Nenad Bjelica nakon pobjede protiv Kizilžara u Kazahstanu (2-1).

Njegovi su izabranici susret završili s igračem više, a iako je izgledalo da bi mogli put Osijeka otići i s tri gola prednosti, to se ipak nije dogodilo. Mučili su se hrvatski predstavnici u prvom dijelu, ali u drugom je krenulo bolje.

- Onog trenutka kad smo ubrzali igru sve je bilo bolje. Za svako izvođenje auta, za svaki korner, trebalo im je dosta vremena, jednostavno usporili su sve uz 'sporo' vrijeme i spor teren. Na poluvremenu sam im rekao da igraju s dva dodira, ali i prskanje terena koji je bio malo brži - objasnio je trener Bjelica.

Iako su ostali s igračem manje u 69. minuti, tek su tad pritisnuli Kazahstanci i na kraju smanjili prednost Osječana za koje su zabili Mihret Topčagić glavom i Laszlo Kleinheisler krasnim udarcem iz daljine.

- Pokazali su ne samo da su borbeni, nego i kvalitetni došli do nekih šansi. Prečka u prvom poluvremenu i prilika koju je obranio Ivušić u drugom dijelu. Zato apeliram na navijače da dođu i pruže nam podršku, a nadam se da ćemo im priuštiti zadovoljstvo. Što se tiče Laszla, znamo što imamo u njemu, kad je u zoni šuta je opasan. Radujem se zbog Topčagića koji je 'na svom terenu' zabio još jedan gol.

Nesretni je autogol zabio Darko Nejašmić i iz velike udaljenosti matirao nemoćnog Ivicu Ivušića.

- Ne bih to komentirao, to se događa. Da nema grešaka u igri ne bi bilo golova ni za nas ni za protivnike. Ovaj nas rezultat drži budnima, s 2-0 možda bi mislili da je gotovo. No, drži nas budnim i to me raduje.

A sad im slijedi ligaški susret protiv Lokomotive kod kuće u nedjelju, 24. srpnja, dok je uzvrat s Kazahstancima četiri dana kasnije.

- Moguće da će biti zamjena, Leovac izgleda da je ozlijedio aduktor. Imamo širok kadar, tako da tko bude igrao, siguran sam da će odigrati na visokom nivou - zaključio je Bjelica.

