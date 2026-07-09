Obavijesti

Sport

Komentari 3
RIJEŠIO DILEME

Bjelica drugi u anketama za izbornika: 'To je lijepo. Nitko me iz HNS-a nije kontaktirao'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Bjelica drugi u anketama za izbornika: 'To je lijepo. Nitko me iz HNS-a nije kontaktirao'
Zagreb: Adria Football forum - panel rasprava i dodjela nagrada | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mala smo zemlja. S infrastrukturom kakvu imamo, imamo nevjerojatne rezultate. Treba zamisliti nemoguće i onda postižeš najbolje rezultate, rekao je Nenad Bjelica

Admiral

Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske, a uvelike se priča tko će biti njego nasljednik. U mnoštvu kandidata isplivalo je ime Slavena Bilića kao kao glavni izbor za Dalićevog nasljednika, ali u nekim kombinacijama spominjao se i Nenad Bjelica. On je u HRT-ovoj emisiji "Americana", uoči utakmice Francuske i Maroka, komentirao tu situaciju.

- Za neke medije jesam kandidat. ali nisam imao nikakav kontak sa Savezom tako da vjerojatno kandidat nisam. Naravno, lijepo je kad te spominju i kad si u anketama odmah iza Slavena Bilića, praktički drugi. Nitko neće kritizirati nikoga ako ne postane svjetski prvak. Mi smo samim plasmanom na Svjetsko ili Europsko prvenstvo ispunili cilj. Mala smo zemlja. S infrastrukturom kakvu imamo, imamo nevjerojatne rezultate. Treba zamisliti nemoguće i onda postižeš najbolje rezultate - rekao je Bjelica.

U anketi u kojoj smo vas pitali tko bi trebao zamijeniti Dalića, na drugom mjestu je Nenad Bjelica po broju glasova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Dalić ga nije vodio na SP, ide u hit Serie A?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dalić ga nije vodio na SP, ide u hit Serie A?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
DOZNAJEMO Ovo su prvi Bilićevi potezi: Preokret oko Modrića?!
POZNAT I ROK ZA ODLUKU

DOZNAJEMO Ovo su prvi Bilićevi potezi: Preokret oko Modrića?!

Slaven Bilić u svoj stožer dovodi četiri nova čovjeka, a uz sebe će imati i nekoliko Dalićevih suradnika. Vrlo brzo će razgovarati s kapetanom kojega je, uz Perišića, jedinog imao u prvom mandatu
Hajduk - Žilina 2-0: 'Bili' sjajno otvorili sezonu! Brazilac zabio prvi gol, Livaja dobio 5 minuta
POGLEDAJTE VIDEO

Hajduk - Žilina 2-0: 'Bili' sjajno otvorili sezonu! Brazilac zabio prvi gol, Livaja dobio 5 minuta

Poljud je izviždao Garciju zbog sukoba s Livajom, kojega je trener ostavio na klupi. Brajkovićev je eurogol otključao Slovake, Marešić umalo zabio najbizarniji autogol ikad, a onda se Dalisson predstavio golčinom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026