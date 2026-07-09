Bjelica drugi u anketama za izbornika: 'To je lijepo. Nitko me iz HNS-a nije kontaktirao'

Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske, a uvelike se priča tko će biti njego nasljednik. U mnoštvu kandidata isplivalo je ime Slavena Bilića kao kao glavni izbor za Dalićevog nasljednika, ali u nekim kombinacijama spominjao se i Nenad Bjelica. On je u HRT-ovoj emisiji "Americana", uoči utakmice Francuske i Maroka, komentirao tu situaciju.

- Za neke medije jesam kandidat. ali nisam imao nikakav kontak sa Savezom tako da vjerojatno kandidat nisam. Naravno, lijepo je kad te spominju i kad si u anketama odmah iza Slavena Bilića, praktički drugi. Nitko neće kritizirati nikoga ako ne postane svjetski prvak. Mi smo samim plasmanom na Svjetsko ili Europsko prvenstvo ispunili cilj. Mala smo zemlja. S infrastrukturom kakvu imamo, imamo nevjerojatne rezultate. Treba zamisliti nemoguće i onda postižeš najbolje rezultate - rekao je Bjelica.

U anketi u kojoj smo vas pitali tko bi trebao zamijeniti Dalića, na drugom mjestu je Nenad Bjelica po broju glasova.