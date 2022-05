Bjelicu su pitali ostaje li: Drugi klubovi žele titulu više nego mi

Nenad Bjelica neće osvojiti naslov s Osijekom ove sezone, nakon teškog poraza u Maksimiru protiv Dinama (3-0) i nastavka krize četiri boda zaostaje i za drugim mjestom. A nakon utakmice u kameru Arenasporta otvoreno je poručio:

- Kad gledaš atmosferu ovdje i oko Hajduka, svi oni žele više titulu nego mi. Trebamo svi skupa željeti titule, ne samo navijači, igrači i trener, onda možemo biti konkurentniji. Oni su zasluženo ispred nas i čestitam im na tome. Zaslužuju biti u borbi za titulu, a mi ćemo možda biti tu nagodinu.

Bjelica je prije nekoliko tjedana u velikom intervjuu za 24sata prozvao upravu "bijelo-plavih" da mu "fali klub iza leđa i da o tome ovisi njegov ostanak", da je u klubu premalo Osječana.

- Ranije su klub vodili Osječani, i prije njih i još prije, dobro ili loše, ali vodili su ga Osječani. Sad su mađarski vlasnici i Osječana, jakih ljudi iz grada, kojima je stalo do kluba, u klubu nema. Zašto, nije pitanje za mene. Ja u sportskom segmentu živim za klub, za rezultat, ovo bi bio moj najveći uspjeh u karijeri i do sad i od sada, što god napravim kasnije ne bi mi imalo važnost kao biti prvak s Osijekom. E, to nam nedostaje u strukturi kluba, ljudi koji osjećaju kao ja - govorio je Bjelica prije tri tjedna.

Slično je ponovio i na konferenciji za medije:

- Mislim da Dinamo i Hajduk imaju bolju ekipu i atmosferu, kad vidite koliko navijača prate ta dva kluba, kakve imaju atmosferu, oko njih je sve to bolje. I u klubovima više žele ovo što smo željeli mi treneri i igrači. Postali smo konkurentni u borbi za titulu, ali ne još dovoljno dobri, moramo više željeti naslov - rekao je i nastavio:

- Nije do publike, imali smo na utakmicama veliku potporu navijača, možemo s tim biti zadovoljni. Ali, unatoč tome što smo inferiorni u puno stvari u odnosu na Dinamo, Hajduk i Rijeku, bili smo konkurentni. Za nešto više, svi trebamo puno više željeti ili raditi. Vidim predsjednika Lukšu Jakobušića na utakmici juniora u Velikoj Gorici, to su bitne stvari. Svi oni više žele to od nas.

S obzirom na to da je rekao da će možda biti nagodinu u borbi za naslov, novinar Arenasporta Toni Živković upitao ga je znači li to da ostaje na klupi.

- To nije tema razgovora sada, imam godinu dana ugovor pa ćemo vidjeti što će biti - kazao je Bjelica.

Dinamo je pobijedio čisto, Mislav Oršić zabio je na asistenciju Brune Petkovića u 34. minuti, Jevhen Čeberko u 44. je dobio drugi žuti karton, a u nastavku su Dario Špikić i Luka Menalo drugim i trećim golom zaključili priču.

- Čestitao bih Dinamu na zasluženoj pobjedi, do isključenja smo praktički bili vrlo konkurentni i izgledali dosta dobro. Nakon toga to je bila jedna strana ulice. Pokušali smo izmjenama, ali prekvalitetan je Dinamo da bi si dozvolio da s igračem više i vodstvom 1-0 to propusti. Nemam što prigovoriti svojim igračima, bili smo pravovremeni do gola, nismo previše dali Dinamu, ali taj gol i isključenje su odlučili utakmicu - kazao je Bjelica.

Osijek je tijekom cijele utakmice uputio samo četiri udarca, nijedan u okvir gola Dominika Livakovića.

- Imali smo šansu Miereza, taj poništeni gol u početku koji je bio ruka, ali to su detalji. Nije morala biti, ali je bila. Nije imao Dinamo puno više, ali nakon isključenja je Dinamo bio puno bolji i dominirao, nismo ga uspjeli ugroziti - kaže trener Osijeka.

Posljednjih nekoliko kola klubovi iz velike četvorke prosipali su bodove.

- Svi su gubili bodove, i mi i Hajduk i Rijeka i Dinamo. Znali smo da moramo ići po tri boda, tako smo se i postavili i izgledali prvo poluvrijeme. Dinamo je prekvalitetan da bi propustio 1-0 i igrača više - kazao je Bjelica.

Osijek sad nije osigurao ni treće mjesto jer bježi četiri boda Rijeci, a njemu Hajduk bježi četiri boda. U idućem kolu dočekat će Lokomotivu pa ide u goste Gorici.

- Zaslužujemo i mi i navijači osvojiti po tri boda i učinit ćemo sve da tako i bude - rekao je trener Osijeka.

Zašto je Caktaš počeo utakmicu na klupi?

- Htjeli s Fiolićem dobiti igrača koji je bolji u tranziciji, bolje može istrčati kontru. Imao je problema s leđima, trenirao smanjenim intezitetom, tražio sam igrače koji mogu brže reagirati u tranzcijima. OK, sada vidim da bi nam možda Caktaš dobro došao od prve minute. MIslim da Dinamo i Hajduk imaju bolju ekipu i atmosferu, kad vidite koliko navijača prate ta dva kluba, kakve imaju atmosferu, oko njih je sve to bolje. I u klubovima više žele ovo što smo željeli mi treneri i igrači. Postali smo konkurentni u borbi za titulu, ali ne još dovoljno dobri, moramo više željeti naslov.

Je li ovo najbolja utakmica Petkovića još od njegova vremena u Dinamu?

- Ne slažem se, u Krasnodaru je praktički sam pobijedio Ruse, ma Bruno je kvalitetan igrač. Vjerujem da će opet doći na nivo na kojem je bio u ono vrijeme. Bio je dobar danas, čestitam mu na dobroj utakmici.

Kako uspoređuje odnos snaga između Dinama i Osijeka?

- Bio sam u sustavu Dinama, sada sam u Osijeku, Dinamo je "space shuttle" po svemu za nas. Pa samo u proračunu je 45 milijuna eura razlike, a gdje su podrška, infrastruktura... To sam govorio i u veljači kada smo bili bodovno izjednačeni. U idealnoj formi i momčadi i dalje za njima zaostajemo 45 milijuna eura. Nije Osijek klub koji je osvajao titule, nemamo ni taj gard, Dinamo to ima. Rijeka ima gard osvajača Kupa, to se mora napraviti. Tek smo stvorili gard kandidata za osvajanje trofeja.

