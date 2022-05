Bjelica nakon kiksa: Pa ovo je realno. Nemam što prigovoriti

Težak poraz od Rijeke u prošlom kolu ozbiljno je uzdrmao osječke temelje. Imali su sve u svojim rukama u borbi za naslov. Nenad Bjelica bio je bijesan kao ris na svoje igrače. No, unatoč porazu, takva kakva nada živjela je da Osječani mogu do titule.

Prvo i ključno, morali su pobijediti Istru, nadati se kiksu Dinama protiv Lokomotive pa onda u sljedećem kolu u izravnom dvoboju pokušati šokirati 'modre' na Maksimiru. Nada je bila na tankim nogama, ali ne i nemoguća. No, nakon današnjeg susreta s Istrom te su se šanse svele na minimum.

Osijek je remizirao s Istrom (2-2) u 34. kolu Prve HNL i ne samo što se miljama udaljio od borbe za titulu već je i pao na treće mjesto s bodom zaostatka za Hajdukom. Osječani su imali 2-0 golovima Kristijana Lovrića i Mije Caktaša i činilo se da će to biti jednosmjerna ulica do kraja. Organizirani i disciplinirani Osijek u pravilu ovakve prednosti nije ispuštao ove sezone, pogotovo protiv pretposljednje momčadi lige, no nešto je trulo u Osijeku. Nenad Bjelica je nedavno u razgovoru za 24sata najavio mogući odlazak iz Osijeka jer nije zadovoljan ponašanjem kluba prema njemu. To je očito ostavilo traga na igračima.

I vidjelo se to na terenu. Nezadovoljstvo među igračima, učestala pregovaranja i panika kada god bi Istra imala prekid. Kao da je Atletico došao u Gradski vrt. Puljani su namirisali da nešto ne štima u domaćem sastavu pa su pritiskali i iz dvije šanse nakon prekida zabili dva gola prije kraja prvog dijela. Perković i Galilea bili su precizni za šok u Gradskom vrtu.

Očekivano, Bjelica je bio razočaran, ali nimalo ljutit kao nakon susreta na Rujevici i neobično miran. Nije bilo niti riječi o borbi za naslov. Kao da se nešto sprema...

- Nismo zadovoljni s bodom jer očekivali smo sva tri. Dobro smo ušli u utakmicu, imali smo 2:0, ali nakon što se u ovako važnoj utakmici primi dva gola naravno da se teško vratiti. Pokušavali smo na sve moguće načine, promijenili smo sustav, uveli nove napadače, stvarno bili ofenzivni, ali moramo priznati kako je ovaj rezultat realan... Dogodio se veliki grč nakon što vodiš 2:0 i dođe na 2:2, izmjene su donijele agresivnost. Nemam baš nešto prigovoriti svojoj momčadi, dali su sve od sebe - kazao je Nenad Bjelica.

Osijek je pritisnuo u nastavku, uveo je Bjelica svježe snage, ali ništa nije pomoglo. Domaćini cijelo proljeće imaju velike probleme u prekidima. I danas su primili dva gola.

- To je naš problem čitavog proljeća, ali Bože moj to je nogomet, moramo raditi na tome - rekao je trener bijelo-plavih.

Iako im ova pobjeda ništa ne znači za stanje na tablici, Istra je pokazala da može stvoriti probleme i klubovima iz gornjeg doma. Gonzalo Garcia bio je zadovoljan.

- Moram biti zadovoljan, rezultat je odličan pogotovo nakon što smo već poslije 12 minuta utakmice imali dva gola zaostatka. Moram biti sretan, velik je ovo rezultat za nas - kazao je trener Istre.

