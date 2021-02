Osijek u petak ima priliku opet zauzeti vrh HNL-a. Osječani su zasad izjednačeni s Dinamom uz utakmicu više, a pobijede li sutra u Varaždinu (18:00), odvojit će se od Zagrepčana koji nisu igrali prošlog vikenda derbi s Hajdukom, a ovog ih čeka Slaven Belupo.

- Za nas je svaka utakmica derbi, a ne samo dvoboji s Dinamom, Rijekom i Hajdukom što se u javnosti najčešće potencira. Vrlo ozbiljno se pripremamo za Varaždince. U našim prethodnim međusobnim ogledima bilo je dosta tvrdo i "na knap“, vidjet ćemo kako će biti ovaj puta. Vjerujem u svoju momčad, da smo fizički i mentalno u stanju ponovno pobijediti - rekao je uvodno Nenad Bjelica čija je momčad ove sezone oba puta s 1-1 pobijedila Varaždin koji je tada vodio Samir Toplak.

- Mislim da je u ovom trenutku Varaždin četvrta momčad po uspješnosti u drugom dijelu sezone, za što sigurno velike zasluge imaju Kastel i Jertec. Njihov prethodnik Toplak je puno napravio s Varaždincima, prošle sezone ih ostavio u Ligi, a i sada su dobar i nezgodan protivnik. Nadamo se da će Osijek biti na visokoj razini i da ćemo uspjeti doći do tri boda.

Uz već poznate izostanke (Topčagić kojeg se očekuje za mjesec i pol dana te Ndockyta i Grezde) Bjelica neće imati ni Brleka, no dobra je vijest stigla oko statusa Ivana Santinija čiji su se papiri "zazelenili".

- Zahvaljujem se svima koji su pomogli da se to ovako brzo riješi. Inače su ovakvi slučajevi trajali po mjesec dana, a on je izgubio samo jednu utakmicu za koju i nije bio fizički spreman. Sad su dva tjedna treninga iza njega i već može biti na raspolaganju ekipi. Jako se radujemo tome i bit će među putnicima za Varaždin - kazao je Bjelica pa usporedio neke slučajeve.

- Neki lakše, a neki teže podnose period bez treninga i utakmica. Mato Miloš nije igrao šest mjeseci pa smo ga nakon tjedan dana treninga gurnuli u vatru u prvom kolu jer Igor Silva nije imao pravo nastupa i zasad se pokazuje u najboljem mogućem svjetlu. Odrađuje sve treninge i utakmice te pokazuje da je na vrhunskoj razini, ali samo zato što je radio na sebi to vrijeme dok nije igrao. Santini je također bio u treningu, mi smo ga dodatno opteretili jer nije igrao ovu prvu utakmicu pa ga je nakon 10-12 dana uhvatio umor. To je normalno, ali to smo i ciljali. Nismo se ni nadali da će igrati u Varaždinu, nadao sam se da bi mogao igrati u kupu protiv Rijeke. No, bit će s nama i ako bude potrebe koristit ćemo ga na utakmici. On će pokazati koliko je spreman i koliko može pomoći, ali u svakom njegovom potezu vidi se klasa.

U Varaždin će i najnovija osječka akvizicija, donedavni hajdukovac Adam Gyurcso, dok domaćini neće imati na raspolaganju opasnog Obregona.

- Obregon je vrlo kvalitetan i moćan napadač, nezgodan za čuvati. No, umjesto njega igrat će Benko ili netko drugi. I Boban može na centralnog napadača. Vidjet ćemo kad dobijemo njihov sastav, ali, ponavljam, razmišljam samo o svojoj momčadi.

Bjelica i Varaždinov trener Zoran Kastel znaju se iz igračkih dana...

- Drago mi je da je Zoran dobio šansu. On je vojnik Varaždina već nekoliko godina, radio je s mlađim kategorijama te kao pomoćnik i sad je dobio šansu. On je godinu dana mlađi od mene, ali je igrao za naše godište tako da se znamo jako dugo i zajedno smo ušli u prvu momčad Osijeka 1991. godine. Pokazuje trenerski talent, Varaždin je četvrta najbolja momčad po osvojenim bodovima ovo proljeće. Tu sigurno svoje zasluge imaju Zoran i Dario Jertec. Nezahvalno je uspoređivati njegov i Toplakov Varaždin, pod Samirom su jedno vrijeme igrali jako dobro, on ih je spasio od ispadanja, ali upali su u krizu i sad su tu novi treneri. No, to su slični igrači i igraju slično - dodao je Osijekov trener uz zaključak:

- Trener ovih igrača jako je gladan pobjeda. Ima nemoguću glad za pobjedama, tako da i oni moraju biti gladni, nema druge. Najbolje se održava motivacija tako da si i sam motiviran i to cijeli tjedan, a ne samo deset minuta ili pola sata prije utakmice.