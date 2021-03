Gorica i Osijek remizirali su 1-1.

Prvi se nakon dramatičnog remija oglasio trener Osijeka Nenad Bjelica:

POGLEDAJTE VIDEO: Bjelica i Osječani slave

- U zadnje vrijeme iz prve šanse protivnika dobijemo gol, to je bilo i danas. Iz prve i jedine su nam zabili. Drugo poluvrijeme smo stvorili tri-četiri dobre šanse, zabili penal i taj poništen gol VAR-a, mislim da smo zaslužili pobjedu s obzirom koliko smo uložili u utakmicu, ali nije ni ovo nepravedno - rekao je Bjelica za Arenu Sport.

- Pa dobro, igrali smo s trećom momčadi HNL-a, mislim da je Gorica pokazala da je čvrsta, dobro organizirana, ne libi se igrati nogomet. Stvarno su dobra momčad, ali u drugom poluvremenu smo došli do svojih šansi i zasluženo zabili dva gola i zaslužili pobjedu - rekao je Bjelica.

- Sve smo riskirali na kraju s formacijama da poremetimo taj red kod Gorice, ali nažalost nismo uspjeli do kraja okrenuti utakmicu. VAR je poništio gol. Moje mišljenje o VAR-u se ne mijenja, to ne mislim otkad je došao ovdje, nego još od Poljske. To povlačenje crta je cirkus, VAR je cirkus, to povlačenje crta za par centimetara. Razumio bih da se gleda zaleđe za pola metra-metar. On je to povukao kako to njima ta crta odgovara, nitko tu crtu ne razumije. Naš igrač stoji na istom mjestu između njihova dva igrača, kako oni to vide iz kuta koji nije u liniji s ta tri igrača. Oni su fenomeni i trebamo im čestitati na tome - rekao je Bjelica.

- Nikad nikome neće biti jasno. Otkad je VAR-a, prostor za manipulaciju je još veći. Pogriješi sudac, pogriješio je, Bože moj, ide dalje, ali VAR ispravlja samo očite greške suca, ali ako se radi o jednom centimetru, jesu li to očite greške. Ja ovo govorim i kad ide u moju korist, ova zaleđa od jednog milimetra i crte koje se povlače pet minuta, to je nonsens - rekao je Bjelica.

Oglasio se onda i Siniša Oreščanin:

- Mislim da je bila utakmica dosta dobra. Dok smo se mogli držati plana, naravno, nešto se pita i Osijek, bilo je dobro. Ne moram ni pogledati snimku, Osijek je imao dvije šanse dobre, moramo biti zadovoljni i s bodom. Hajduk? Utakmica kao i svaka druga.