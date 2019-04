Bjelica priprema iznenađenje: Gavro igra, Petković na klupi...

Dinamo je spreman za još jedan veliki derbi, u Maksimiru su svi okrenuti najvećoj utakmici hrvatskog nogometa. Mlada momčad Dinama će u 16 sati preko Chelseaja tražiti plasman u polufinale juniorske Lige prvaka, a onda je u 19 sati na rasporedu nogometna poslastica, novi obračun Hajduka i Dinama.

Nenad Bjelica u ovom ogledu ne može računati na Ademija, njega će u početnom sastavu zamijeniti Šunjić, a prema Splitu nisu otišli niti Andrić, Hajrović i Moharrami. No, kako će izgledati Dinamo na Poljudu?



Tu bi se moglo dogoditi i poneko iznenađenje, čini se kako će ispred Brune Petkovića prednost dobiti Mario Gavranović. Tako se dalo barem naslutiti prema igračima koji su na posljednjem treningu nosili markere, no pitanje glasi je li Bjelica tu uigravao sastav za Poljud. Uz Livakovića koji će biti sigurna jedinica, trening su s markerima napustili Stojanović, Theophile, Dilaver, Leovac - Šunjić - Kadzior, Gojak, Olmo, Oršić - Gavranović.



Prema tome, Kadzior će dobiti prednost na desnom krilu u odnosu na nedovoljno oporavljenog Hajrovića, a u borbi između Gojaka i More, trener Dinama bi se mogao odlučiti za BiH reprezentativca. Ipak, sve je moguće, Bjelica je već nekoliko puta pokazao kako mu je u ovakvim utakmicama teško pročitati namjere. Tako je protiv Viktorije Plzen u gostima zaigrao sa Šitumom na krilu, u uzvratu se u veznoj liniji odlučio za kombinaciju Šunjić - Ademi - Olmo, iznenađujuće su na klupi ostali Gojak (ili Moro).



Bruno Petković posljednjih je tjedana bio udarna igla Dinama, modri je napadač stigao i do reprezentacije, ali onda u posljednjoj utakmici protiv Intera već na poluvremenu ostao u svlačionici. A Nenad Bjelica poslije te utakmice nije bio zadovoljan predstavom "brojnih igrača".

Mario Gavranović u međuvremenu se oporavio od ozljede, strpljivo s klupe čeka svoju priliku, a švicarski napadač nikada u Dinamu i nije imao status pričuve. A baš je on posljednji put, s dva pogotka, srušio Hajduk u Splitu. Hoće li on sada biti modro iznenađenje za Hajduk? Vrlo vjerojatno. A Petković će, ovoga puta, priliku čekati s klupe...