Bjelica: Razočaran sam, Zagorac nas je spašavao nekoliko puta. Đalović: Naša najbolja utakmica

Dinamo je opet - podbacio. OK, to čak više i nije neka novost, Zagrepčani kontinuirano prosipaju bodove na HNL terenima. Tako je bilo u Puli (2-2), slično u Maksimiru protiv Osijeka (2-4), pa u Velikoj Gorici (2-2), sada i kontra Rijeke (0-0). I to sve u nekih mjesec dana. Nikako da se "modri" približe vodećem Hajduku, nastave li ovako, očito niti neće.

Pokretanje videa... 00:41 Tunel na Maksimiru | Video: GNK Dinamo

- Izjednačena utakmica u prvom dijelu s našom šanse Pjace, ostalo je bilo obostrano jalovo. Nismo imali dobru energiju, nismo dobro stajali na terenu, Fruk nam je radio višak. To nam je veliki problem, ali bilo je 0-0 na poluvremena. Kasnije je Rijeka bila bolja, Zagorac nas je spašavao. Zadovoljan sam bodom, ali ne i našom utakmicom - rekao je Bjelica pa dodao:

- Očekivali smo biti ofenzivno bolji, ali bili su brži, hitriji i agresivniji. Uzeli smo više rizika u nastavku, to je otvorila njima neke kanale, a Rijeka ima dobre igrače, došli su u par izglednih situacija. Više smo očekivali. Kad igrate kao mi danas, ne možete biti zadovoljni.

Trener Dinama je pričao u dahu...

- Ne želim tražiti alibije. Imali smo na terenu 6-7 reprezentativaca, pa očekujem da to bolje izgleda. Bilo je dovoljno svježine. Imamo dobar i širok kadar, malo predstavlja problem što nisam pripremao momčad, teško je svaka tri dana igrati. Danas nismo dobro izgledali, razočaran sam. Nismo primili gol, Rijeka je mogla biti još više ispred nas.

Kakva je situacija s Mišićem?

- Vidjet ćemo, opet mu se taj list stegao, Ademi je osjetio zadnju ložu, vidjet ćemo sutra na regeneraciji. Mogu li biti opcija za srijedu. Hoće li Petković biti spreman za Borussiju? Teško. Svi znamo njegovu kvalitetu, ne plačemo za njim, imamo Kulenoviću kojem nije jednostavno igrati svaku utakmicu 90 minuta. I Kulenović je prvi put u toj situaciji. Teško je očekivati da on starta protiv Dortmunda ili Hajduka.

Na kraju utakmice ste bili u velikoj raspravi sa sucem Strukanom...

- Ne bih želio ništa komentirati, to je bilo na terenu i ostaje na terenu, ne komentiram suđenje nikada, pa neću ni danas.

Sad vas čeka Borussia Dortmund?

- Borussia Dortmund? Moćna ekipa koja je igrala finale Lige prvaka, ne moramo o njihovoj kvaliteti. Vrlo su kvalitetni, igraju dobro u Ligi prvaka, danas su dobili, ali mi želimo biti bolji nego danas.

Dinamo i Rijeka sastali se u 14. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Radomir Đalović bio je prilično sretan nakon remija u Maksimiru.

- Mislim da smo osim prve akcije Pjace sveli Dinamo na jedan šut prema našim vratima, od 2. minute smo bili stabilni, odlučni, agresivni... U svakom dijelu terena smo znali što radimo, možemo žaliti za pobjedom, bili smo bliže tri boda. Pokazali smo da možemo igrati s momčadi koja pobjeđuje u Ligi prvaka, moramo raditi još bolje, u nastavku sezone uzeti što više bodova - rekao je Đalović, pa dodao:

- Jesam li zadovoljan bodom? Bit ću iskren i realan, poslije Osijeka sam rekao da jedva čekam ovu utakmicu. Htjeli smo pobijediti, mogu žaliti, ali mogla je utakmica otići u drugom smjeru da je Pjaca zabio. Prihvatio bih remi, ali poslije svih prilika ostaje žal, izgubili smo dva boda. Je li ovo moja najbolja utakmica u Rijeci? S obzirom na jačinu protivnika mislim da da, ovo je bila naša najzrelija utakmica.

Vaša momčad se jako promijenila od ispadanja iz Europe...

- Isti sam trener koji je izgubo 5-0 od Olimpije, sad remizirao s momčadi koja pobjeđuje u Ligi prvaka. Morali smo ispraviti neke stvari, ta utakmica u Ljubljani će mi ostati u ružnom sjećanju do kraja karijere, imali smo osam igrača koji su imali koronu. Moja je krivica, mogao sam ih ne staviti u momčad, ali nisam imao alternative. Rijeka ima odličnu momčad, moramo ovakve utakmice pokazivati što više.

Kako ste dignuli Lindona Selahija, opet podsjeća na najbolje dane?

- On je digao sam sebe, puno smo pričali o svemu, vjerujem da je shvatio sve što je trebao. Zna da mora trenirati kako treba kako bi i igrao dobro. I danas je bio odličan - završio je Đalović.