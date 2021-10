Uspjeli smo se dogovoriti s Vedranom za produženje ugovora na još jednu godinu do ljeta 2023. plus opcija produljenja za još jednu godinu. Jako smo sretni zbog toga jer je Vedran jako važan u našoj momčadi, ima velik doprinos u našim rezultatima u prošloj i ovoj sezoni. Nadam se da će ga zdravlje poslužiti i u sezonama koji su pred nama, započeo je Nenad Bjelica (50).

Trener Osijeka uoči nedjeljnog gostovanja u Koprivnici protiv Slaven Belupa medijima je obznanio kako je iskusni veznjak Vedran Jugović (32) dobio novi ugovor.

- Momčad je u dobrom raspoloženju, svi reprezentativci vratili su se zdravi sa svojih okupljanja. U treningu jedino nisu bili od ranije ozlijeđeni Erceg i Brlek te Ivušić i Bartolec koji napreduju s oporavkom. Bartolec će od utorka sigurno biti u treningu, a nadam se i Ivušić. Kod njega to ide malo sporije, ali vidi se napredak iz dana u dan i nadam se da bi idući tjedan mogao biti u laganom treningu - kazao je Bjelica.

Osijek je uoči stanke remizirao s Hajdukom i drži treće mjesto s dva boda zaostatka za Rijekom i utakmicom više. Kako je momčad radila tijekom pauze?

- Dobro smo se odmorili prvi tjedan, odigrali prijateljsku utakmicu, kvalitetno odradili. Digli smo intenzitet treninga, pripremali utakmicu na najbolji način povratkom reprezentativaca. Nema razloga da ne ostanemo u pozitivnoj atmosferi prije stanke. Dečki su dobro radili, atmosfera je jako dobra.

Što će biti ključno u Koprivnici?

- Slušajte, oni su kvalitetna momčad koja godinama igra u HNL-u. Uvijek su na šestom, sedmom, osmom mjestu. Imali su loš ulazak u sezonu iako su startali sa senzacionalnom pobjedom u Maksimiru pa uzeli bod protiv nas. To je momčad koja ima dosta iskusnih igrača, i nekih mladih igrača. Maksimalno respektiramo njih i njihova trenera. Trebamo biti koncentrirani 90 minuta, ući u utakmicu maksimalno ozbiljno i koncentrirano, onemogućiti da ispolje kvalitete kojih imaju puno s igračima poput Krstanovića i Kvržića. Nadam se da ćemo im se oduprijeti i donijeti u Osijek nova tri boda.

Između dva ciklusa napravili ste dobre stvari, kako zadržati to i u sljedeća dva ciklusa?

- Dobrim treningom i atmosferom. Svaka pobjeda daje samopouzdanje. Utakmicu s Lokomotivom, koja je bila prva u zadnjem ciklusu, nismo ušli s previše samopouzdanja. Sad ga sigurno imamo puno više, atmosfera u momčadi je puno bolja, pozitivni rezultati to donose. Igrači su bili dobri, možda smo mogli uzeti još dva boda više, realno smo ih zaslužili. Ali što je tu je, idemo dalje, pokušati dobiti Belupo u nedjelju i fokusirati se na ono što dolazi.

Koliki faktor može biti trener Slavena i stari prijatelj Zoran Zekić?

- Ne mogu prodrijeti u glavu kolege Zekića što nam smjera. Sigurno će poduzeti sve na svom terenu da nas pobijedi i ugrozi. Kako on nas zna, tako i mi znamo Belupo. Nema tu prevelikih tajni iako su oni mijenjali sustav otkad je on došao u klub u dva, tri navrata. To je mala nepoznanica za nas, ali pripremit ćemo se za sve sustave kojima nam se može suprotstaviti.

Tko će igrati u napadu, upitali su Bjelicu, aludirajući na lošu formu prošlosezonskog najboljeg strijelca HNL-a Ramóna Miéreza koji je zabio samo dva gola ove sezone, zadnji prije dva mjeseca.

- Haha, zna se tko će igrati u napadu. Znam. Imate 1, x i 2. Miérez, Topčagić, Daku, hahaha. Bit će to manje-više ono što smo igrali u zadnje vrijeme. U ovom trenutku to samo ja znam, ne znaju to ni moji pomoćnici, a kamoli igrači - nasmijao se trener Osijeka.

Vedran Jugović počeo je karijeru u Osijeku, otišao 2013. u Rijeku pa se preko Južne Koreje i Kvarnera vratio kući u ljeto 2019.

- Brzo smo se dogovorili, to nije bilo upitno. Htio bih zahvaliti svim ljudima u klubu na odluci što su mi pružili povjerenje. U ova vremena čast je i privilegij biti dio Osijeka. Meni još više znači jer sam ovdje rođen i odrastao. Domaći sam dečko i oduvijek sam sanjao velike stvari u svom gradu pred svojim ljudima. Dobio sam priliku to i napraviti - kazao je Jugović.

Prije dvije godine rekao je da ima nedovršenog posla. Može li ga sad dovršiti?

- I dalje vjerujem. Prošle sezone napravili smo velike stvari, a s obzirom na rad, momčad i atmosferu spremni smo i zreli nastaviti u tom smjeru. Naravno da se puno stvari treba poklopiti, ali vjerujemo u naš rad, znamo da dobro radimo i vjerujemo da će nas to dovesti do cilja koji svi želimo.

Osijek je najjači ako uđe u utakmicu nabrijano, atomski. Tad rezultat najčešće ne izostaje. Hoće li tako biti i u Koprivnici?

- Ulazak u utakmicu je jedna od ključnih stvari u nogometu jer pokazuješ gard, pokazuješ da si došao po puni plijen. To je jako bitno i mi smo u tom segmentu dosta dobri, to smo dosta dobro radili. Mi težimo k tome da to ponavljamo u kontinuitetu. U nogometu se nekad dogodi da ti protivnik ne dopusti stvari koje si zamislio, ali mi težimo tom početku i napadu od prve minute. Mi smo jedna od rijetkih momčadi koja pokušava visoko napasti svaku obranu.

Koliko je motiviran protiv ovakve momčadi koja nije s vrha? Vidjelo se u Puli da to može biti opasno.

- Nismo računali na takvu utakmicu u Istri. Kod nas se priča o pristupu kad je negativan rezultat, ali bi on uvijek trebao biti isti. Ulazimo s velikim samopouzdanjem i još većom odgovornošću prema onome što je šef postavio pred nas - kazao je Jugović.

Glasnogovornik kluba Mario Mihić duhovito je dobacio za kraj komentirajući elokventnost veznjaka "bijelo-plavih":

- Već vidim, ako ovaj mladić ne bude zainteresiran za trenersku karijeru, onda ovdje marketing, odnosi s javnošću, glasnogovornička uloga...

- Ideš u mirovinu - upitao ga je Bjelica.

- Mlade snage dolaze, haha. Ovo je i za vas definitivno sugovornik kojega možete iscrpiti uz Nenada koji je uvijek bio otvoren - zaključio je Mihić.