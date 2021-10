Prošle sezone zabio je 22 gola i bio najbolji strijelac HNL-a. Toliko u jednoj sezoni Lige 10 nije zabio nitko od Makedonca Ilije Nestorovskog iz zaprešićkog Intera 2015/16.

Nakon 11 kola nove sezone, gotovo trećine prvenstva, Ramón Miérez (24) ostao je na dva gola. Zadnji put zabio je prije gotovo dva mjeseca, u pobjedi nad Rijekom 1-0.

Njegova napadačka nemoć vidjela se i u 69. minuti nedjeljne utakmice kad je izašao sam pred Lovru Kalinića i pucao ravno u njega.

Uoči utakmice protiv Šibenika, prije desetak dana, Nenad Bjelica govorio je o blokadi u Argentinčevoj glavi.

- Treba razgovarati s njim, i razgovaramo s njim i dajemo mu podršku. On je u treningu stvarno sjajan, dobro radi. Možda mu fali malo lucidnosti na utakmicama i malo sreće. Ali to je nogomet. Znamo kako napadači funkcioniraju, nekad imaju periode od pet, šest, sedam utakmica da ne zabiju i onda uđu u seriju zabijanja. Strpljivi smo s Ramónom i zadovoljni kako radi - govorio je.

- Jako je dobro da i drugi igrači rasterete Ramóna. Ali mi smo vrlo strpljivi s njim, ne pravimo nikakav pritisak ni problem. Znamo da je to tijekom jedne sezone uobičajena faza, tako se i odnosimo prema njoj. Pričamo s njim i vjerujemo da će se jako brzo vratiti na staze i igre koje je pružao prošle sezone.

Trener Osijeka rekao je kako Miérez sam sebe stavlja pod pritisak.

- Bilo je to i na početku sezone, kad nije zabijao. Poslije Šibenika je imao jednu krizicu kad nije mogao do gola, onda sam pričao s njim, pokušao ga malo opustiti, reći mu da se fokusira samo na svoj rad, ne na gol. Ali lako je to reći, napadači su često opsesionirani golom, to im jednostavno daje život. Bit ćemo mu tu od pomoći i podrška, ne samo njemu, nego i svakom našem igraču.

Miérezu očito problem stvaraju visoka očekivanja nakon što je Osijek u svibnju otkupio njegov ugovor od Alavésa za 2,5 milijuna eura, što je najveća odšteta za jednog igrača u povijesti kluba. A s titulom najboljeg strijelca HNL-a lako je mogao otići prošlo ljeto.

Bjelica je nedavno otkrio kako je Osijek odbio ponudu od šest milijuna eura iz Rusije. Za njega su izvjesili cijenu od 10 milijuna eura kojoj se približio jedan klub iz Kine ponudivši 8,5 uz bonuse, što su u Gradskom vrtu prihvatili, ali problemi s papirima stopirali su posao.

Ramón ove sezone u HNL-u zabija gol svakih 389 minuta u prosjeku, startao je u devet od deset utakmica, dok mu je prošle sezone za gol prosječno trebala 121 minuta. Ove sezone i manje puca po golu (2,9 udaraca prošle sezone, 2,7 ove).

Osijek polako zaostaje za vrhom, Rijeka bježi dva boda s utakmicom manje, Dinamo ima bod više s dvije utakmice manje, Hajduk zaostaje bod s utakmicom manje. Bez raspoloženog Miéreza teško će Bjelica moći konkurirati za trofeje, a Argentinac zasad figurira kao "one season wonder".