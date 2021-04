Kako se ne bih sjećao svoje prve trenerske utakmice! Sve imam i zapisano, bilo je to 21. rujna 2007. godine, utakmica Kärntena i Red Bull Juniorsa, izgubili smo kod kuće 1-0, kaže nam Nenad Bjelica.

Trener Osijeka je u nedjelju upisao veliki jubilej, Bjelica je u Koprivnici stigao do 500. službene utakmice u trenerskoj karijeri. Vodio je Kärnten, Lustenau, WAC, Austriju Beč (svi u Austriji), Speziju (Italija), Lech Poznan (Poljska), te Dinamo i Osijek. Njegova je bilanca i više nego uspješna, u 500 nastupa Bjelica je skupio 257 pobjeda.

- FC Kärnten sam preuzeo na posljednjem mjestu, nažalost se nismo uspjeli spasiti, ali bismo po osvojenim bodovima otkako sam ja postao trener bili na 3. mjestu. I tako je sve krenulo. Iako, ja sam još kao klinac znao da ću jednoga dana biti nogometni trener, ma ništa me drugo nije zanimalo. Nikada nisam razmišljao biti menadžer ili nešto tako, samo sam želio biti trener - priča Bjelica, pa dodaje:

- Još sam kao pionir i kadet Osijeka počeo doma zapisivati treninge, što smo radili u kojem dijelu sezone, jako me to zanimalo. Time sam se još više bavio u Španjolskoj, kako u to vrijeme nije bilo interneta, tako sam ja bilježio svake pripreme, sve u detalje zapisivao u bilježnice. I samo sam čekao dan kada ću konačno postati trener.

Do prvih 500 trenerskih utakmica stigli ste u nešto više od 13 godina...

- Da, od mog trenerskog debija prošlo je 13,5 godina, ali u tom periodu barem dvije godine nisam radio. Mogu reći da sam u 11,5 godina "neto" rada stigao do 500 utakmica, sve je prošlo baš jako brzo. Ništa, sada nastavljam ovim putem, vjerujem da ću u sljedećih 11 godina stići i do 1000. trenerske utakmice u svojoj karijeri. Rijetki se mogu pohvaliti takvim brojkama.

Opet, u 11,5 godina ste promijenili čak osam klubova...

- To je znak da sam bio dosta tražen, a karijera mi je rasla postepeno. Probijao sam se kroz niže austrijske lige, stigao do velikog austrijskog kluba (Austria Beč), igrao i u Ligu prvaka. Imao sam epizode u talijanskom (Spezia) i poljskom (Lech Poznan) nogometu, pa došao u Hrvatsku. Stalno sam aktivan, možda bi bilo i više utakmica ili klubova, no puno sam vagao s ponudama. I nisam htio uzimati bilo što, u prosjeku sam se u svakom klubu zadržavao oko godinu i pol dana, najkraće sam bio u Austriji Beč (sedam mjeseci), a najdulje u WAC-u gdje sam boravio više od tri godine.

U tom periodu skupili ste 257 pobjeda, trijumfirali ste u više od 50% utakmica...

- Dobro, trenirao sam i svakakve klubove. Od Kärntena i Lustenaua s kojima sam se borio za ostanak, WAC-a s kojim sam se probio u drugu i prvu ligu, pa Austrije s kojom sam ganjao vrh ljestvice. Dapače, i sa Spezijom sam bio jako visoko (borio se za 5. mjesto, nap.a.), dok sam i s Lechom, Dinamom i Osijekom stalno bio u vrhu, tako da je taj broj pobjeda i logičan.

Možete li izdvojiti tri najdraže utakmice vaše trenerske karijere?

- Uh, teško pitanje. Tu bi sigurno bila pobjeda s Dinamom protiv Atalante (4-0), svakako i pobjeda koja mi je s Wolfsbergerom osigurala plasman u austrijsku Bundesligu. Tada smo s 3-1 svladali Viennu u gostima. A treća pobjeda? Neka to bude ona s Austrijom Beč protiv Dinama u Maksimiru 2-0, ona nam je na kraju omogućila i plasman u Ligu prvaka - završio je Bjelica.

Učinak u trenerskoj karijeri

500 utakmica

257 pobjeda

116 remija

127 poraza

Učinak po klubovima

- broj utakmica, pobjede, remiji, porazi