Bjelica: Teško da će Petković igrati do kraja godine! A bilo bi pogubno izgubiti i Kulenovića

Nenad Bjelica mirno je prihvatio poraz od Borussije Dortmund 3-0. Usprkos silnim ozljedama, "modri" su i dalje ostali u igri za prolazak u Ligi prvaka, a bez četvorice ozlijeđenih prvotimaca (Ademi, Mišić, Sučić, Petković) nisu mogli više.

Pokretanje videa... 02:24 Baturina nakon Borussije | Video: Mato Galić/24sata

- Htjeli smo se boriti danas, dati maksimum. Dečki su dali sve od sebe, bili smo limitirani s puno stvari. Igrali smo protiv sjajnog protivnika, finalista Lige prvaka, koji je ove sezone bolji nego prošle. Došli su prilično kompletni, samo bez Adeyemija, a nama je falilo pet stožernih igrača. Ali ovi dečki koji su istrčali igrali su hrabro i borbeno. Šteta što smo primili gol kratko prije pauze, i to iz našeg posjeda, a to nam se događalo ove sezone. Ali to se događa i idemo dalje - rekao je Bjelica za HTV i nastavio o problemima:

- Pokušamo izvući maksimum iz onoga što imamo. I Kulenović je imao fizičkih problema, nismo ga htjeli potrošiti jer nema na vidiku druge špice. Teško je očekivati da će Petković do kraja uopće nastupiti. Izgubiti Kulenovića prije derbija u Splitu bilo bi pogubno za nas. To je značilo da praktično igramo bez špice, stavili smo svih pet zdravih veznih na teren, pokušali držati posjed i na kontru iznenaditi protivnika. Imali smo neke šuteve, ali premalo protiv momčadi za koju vjerujem da će biti među osam.

Kako ste vidjeli 18-godišnjeg Branka Pavića?

- Odličan, baš sam sretan zbog Branka. Bila je utakmica s malo rizika, lakše je tako nego protiv Hajduka ili Rijeke gdje je puno u igri. Još jedan igrač bez ritma utakmica, bio je ozlijeđen, htjeli smo da odigra u Kupu malo minuta. I on, Rog, Kačavenda, Stojković. Što sam im rekao? Ništa, čestitao im, trebamo ići dalje.

Susret Dinama i Borussije Dortmund u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Koji će ozlijeđeni igrači biti spremni za Hajduk u nedjelju?

- Realne su šanse kod Ademija i Mišića da budu na raspolaganju. Čuvali smo Kulenovića, mislili smo o utakmici u nedjelju. To nam je jedino preostalo. Mislili smo da je tako bolje. Imamo Kulenovića spremnog, vjerujem da tih problemčića neće biti.

Što se Europe tiče, dvoboj protiv Celtica za 13 dana na Maksimiru mogao bi "modrima" zapečatiti šesnaestinu finala ako dođu do pobjede. Škoti zasad imaju bod više. Ali teško će i u tom dvoboju biti spreman Bruno Petković.

- Svaka sljedeća je ključna, već su me to pitali i ranije. Nadam se da ćemo imati nekog od ovih igrača, možda nam se vrati Cordoba, Ademi i Mišić, vidjet ćemo, Nevistić... Teško je za Petkovića, nedostaje nam. Ne možemo rasteretiti Kulenovića, nikad nije bio prvi izbor, nikad nije igrao Ligu prvaka.

Što je bilo sa Samyjem Mmaeeom, zašto ga nije bilo u zapisniku?

- Ništa, to ćemo riješiti interno. Dogodila se situacija koja mi se nije svidjela danas, kako je reagirao. Igrač koji nije spreman za utakmicu ne treba biti s ekipom - jasan je bio Bjelica.