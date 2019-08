Bjelica u deliriju! Pogledajte slavlje 'modrih' nakon pobjede

Voliiiiiiiiiiiiiim te Dinammooooooooooo, orilo je u svlačionici Dinama nakon velike pobjede nad Ferencvarošom (4-0) u trećem pretkolu Lige prvaka.

Unatoč nešto lošijem izdanju u prvoj utakmici, 'modri' su pokazali u uzvratu koliko su vrjedniji i kvalitetniji. A to su shvatili i mađarski navijači kada su vidjeli kako je to kada se atomski Dinamo upali.

Iako ga često znamo viđati u dosta ozbiljnom izdanju, Nenad Bjelica opustio se nakon pobjede, a to je i zaslužio. Pjevao je i skakao s igračima, a onda je iznenada došao i hladni šok. Netko ga je od igrača zalio vodom, no to ga nije previše omelo već je onako mokar nastavio pjevati.

To zajedništvo igrača i trenera se vidjelo već prošle sezone, jer teško da bi 'modri' bez toga dogurali do osmine finala Europske lige. A to se vidjelo i danas u još jednom fantastičnom izdanju zagrebačke momčadi koja je protutnjala Budimpeštom i pokazala da opasno napada na grupnu fazu Lige prvaka.

Dinamo je tako ukupnim rezultatom 5-1 prošao u play-off, a tamo će igrati protiv Rosenborga. Prva utakmica igra se 21. kolovoza na Maksimiru. Raspjevana svlačionica, Bjelica u deliriju i četiri komada u mreži mađarske momčadi. Bolju pozivnicu navijači Dinama jednostavno nisu mogli dobiti za dolazak na utakmicu na Maksimir protiv Norvežana.