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Bjelica u društvu Andyja Bare sjeo u avion i pravac - Samsun!

Piše Jakov Drobnjak,
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Bjelica u društvu Andyja Bare sjeo u avion i pravac - Samsun!
Foto: Instagram
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Bjelica juri u Tursku: preuzima Samsunspor i vraća se nakon Trabzonspora!

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Nenad Bjelica (55) na putu je za Turski Samsun gdje će potpisati ugovor kao novi trener Samsunspora. Turski klub je već u srijedu objavio da je dogovor postignut i da ostaju samo formalnosti kada Bjelica stigne u klub. Bivši trener Dinama u Tursku se uputio u društvu Andyja Bare.

Kako je naveo Samsunspor, dogovor je postignut do kraja sezone, a kasnije će se odlučivati hoće li hrvatski trener i dalje ostati na klupi.

Na klupi Samsunspora naslijedit će Thorstena Finka koji je ovaj klub vodio od veljače. U novoj sezone nakon četiri boda u prva dva kola, uslijedio je niz od pet poraza, što mu je na kraju presudilo.  Iako se Bjelicu povezivalo sa švicarskim Baselom, vraća se u Tursku. Ondje je radio od travnja do listopada 2023., kada je vodio Trabzonspor.

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