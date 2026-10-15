Bjelica u društvu Andyja Bare sjeo u avion i pravac - Samsun!

Nenad Bjelica (55) na putu je za Turski Samsun gdje će potpisati ugovor kao novi trener Samsunspora. Turski klub je već u srijedu objavio da je dogovor postignut i da ostaju samo formalnosti kada Bjelica stigne u klub. Bivši trener Dinama u Tursku se uputio u društvu Andyja Bare.

Kako je naveo Samsunspor, dogovor je postignut do kraja sezone, a kasnije će se odlučivati hoće li hrvatski trener i dalje ostati na klupi.

Na klupi Samsunspora naslijedit će Thorstena Finka koji je ovaj klub vodio od veljače. U novoj sezone nakon četiri boda u prva dva kola, uslijedio je niz od pet poraza, što mu je na kraju presudilo. Iako se Bjelicu povezivalo sa švicarskim Baselom, vraća se u Tursku. Ondje je radio od travnja do listopada 2023., kada je vodio Trabzonspor.