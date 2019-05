Bjelica u problemima, nema dovoljno veznjaka za pripreme

Nogometaši Dinama otišli su na zasluženi odmor, hrvatski prvaci ovih su se dana raspršili svijetom. Nenad Bjelica pak ne odmara, trener Dinama razmišlja o novoj sezoni, točnije priprema cjelokupni plan i program priprema. Dinamo će s pripremama za novu sezonu krenuti 19. lipnja, Bjelica će svoju momčad 24. lipnja povesti prema Moravskim Toplicama, a povratak u Zagreb zakazan je za 6. srpnja. Samo tjedan dana kasnije "modri" će sezonu otvoriti Superkupom protiv Rijeke.

A Bjelica će na pripremama biti u velikim problemima. Dani Olmo, Ivan Šunjić, Nikola Moro i Lovro Majer tih će dana braniti boje svojih reprezentacija na Europskom prvenstvu do 21 godine (od 15. do 30. lipnja), vidjet ćemo dokle će dogurati Hrvatska i Španjolska, no jasno je kako će mladim nogometašima poslije teškog ljeta trebati i malo odmora.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Arijan Ademi bit će u kadru makedonske reprezentacije koju uskoro (7. i 10. lipnja) očekuju kvalifikacijske obveze protiv Poljske i Austrije, dok je Amer Gojak dobio poziv Roberta Prosinečkog za kvalifikacijske dvoboje BiH protiv Finske (8. lipnja) i Italije (11. lipnja). Tako da će Bjelica i ovom dvojcu malo produljiti odmor, vjerojatno ih tek priključiti pripremama uoči odlaska u Sloveniju. A Dinamo će na pripreme još jednom povesti šest-sedam mladih igrača.

Trener Dinama tako za sada u kombinaciji za početak priprema ima samo dva vezna igrača, mlade adute Marka Gjiru i Bartola Franjića, a to naravno neće biti dosta. Nenad Bjelica zbog toga će i smanjiti intenzitet svoje momčadi na pripremama, Dinamo je u Sloveniji trebao odigrati pet, ali zbog manjka veznih igrača odigrat će četiri pripremnih dvoboja. Zagrepčani će tako kompletne pripreme odraditi u nekompletnom sastavu, a ozbiljne utakmice stižu im vrlo rano. Superkup s Rijekom je 13. srpnja, prva utakmica kvalifikacija za Ligu prvaka već 23. ili 24. srpnja...