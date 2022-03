Bjelica uoči polufinala: Tomić je možda i najbolji trener u HNL-u

Prije dvije godine Rijeka je pobijedila Osijek na Rujevici (3-2) u ludom preokretu te prošla u finale Kupa gdje je na kraju osvojila Rabuzinovo sunce. Taj susret obilježile su sporne sudačke odluke, ali i podivljali Eros Grezda koji je nakon utakmice udario Antonija Mirka Čolaka.

Ples kuglica opet je spojio ova dva kluba u polufinalu Kupa. Rijeka i Osijek će se u srijedu od 18 sati na Rujevici boriti za finale. Osječani su u pretprošlom kolu srušili Dinamo u velikom derbiju, ali za vikend su uzeli tek bod protiv Lokomotive i Dinamu opet prepustili prvo mjesto. No, to nije pokvarilo raspoloženje u momčadi.

- U jako dobrom smo stanju, bez obzira što u Zagrebu nismo ostvarili rezultat kakav smo željeli. Dobro smo se oporavili i sada radimo na pripremi utakmice za Rijeku. Neće biti Brleka i Malenice jer imaju povišenu temperaturu. Bartolec i Erceg neće igrati, Nejašmića možda povedemo jer nam njegovo prisustvo može pomoći u ovoj vrlo bitnoj utakmici za nas - najavio je utakmicu Nenad Bjelica, a potom riječ prepustio Marinu Leovcu.

- Nismo zadovoljni s rezultatom protiv Lokomotive. Fokusirani smo na Rijeku, znamo što nam nosi i koliki je ulog. Bit ćemo spremni - kazao je on.

Rijeka je ove sezone rušila Dinamo i Hajduk, ali lijeka za Osijek nema. Dvaput je slavio Osijek s 1-0, a na Rujevici je bilo 0-0. Njihov susret znači - nogometni rat. Bitka za svaku loptu, puno prekršaja, agresivnosti, intenziteta. Tko se nada nogometnoj ljepotici, neće se baš usrećiti.

- Utakmica sezone za Osijek? Možda do ovog dijela sezone, jedna jako vrlo bitna. Ali nadamo se utakmicama ispred nas koje bi trebale biti još važnije. Želimo proći dalje, želimo u finale. Pokazali smo da se možemo nositi protiv najjačih, nadam se da ćemo to pokazati u Rijeci i da idemo u finale. Nikakva posebna priprema. Pripremamo se kao za svaku utakmicu, svejedno nam je igramo li s Rijekom, Dinamom, Lokomotivom, Hrvatskim dragovoljcem, priprema je ista. Želimo da ne osjete pritisak utakmice već da uživaju u polufinalu Kupa koje se nadam da će biti kvalitetno, da će obje momčadi dati sve od sebe da prođu u finale, ali nadam se da ćemo to biti mi.

Osijek je do polufinala Kupa došao nakon lutrije jedanaesteraca protiv Slaven Belupa. I sutra nas očekuje jedna tvrda utakmica, je li se pripremio i za penale?

- Ne možete naučiti pucati penale dva dana pred utakmicu. Znate koliko smo imali problema iz penala tijekom igre. Imamo dosta neiskorištenih penala, a onda ste vidjeli protiv Belupa da smo bili sigurni prilikom izvođenja iako nismo trenirali. Želimo se fokusirati na 90 minuta utakmice, biti bolji od protivnika i pobijediti.

Nekoliko crtica o Rijeci, a posebno je nahvalio trenera Rijeke.

- Vidjet ćemo za što će se opredijeliti kolega Tomić. Mijenjali su dosta sustav, stvarno ne znamo hoće li krenuti s četvoricom ili trojicom u zadnjoj liniji, hoće li igrati s četiri ili pet u sredini, s dvije ili tri špice. To ćemo vidjeti. Rijeka je u dobroj formi, pobijedili su zadnje tri utakmice dosta suvereno, Slaven Belupo, pa srušili Hajduk. Tomić pokazuje da je jedan od najboljih trenera u HNL-u, ako ne i najbolji. Imamo kvalitete za proći dalje, vjerujem da možemo biti bolji od Rijeke. Ono što je bilo jučer, više ne vrijedi. Te statistike, na to se ne obaziremo. Fokusiramo se na tih 90 minuta i pokušati izaći iz utakmice kao pobjednici.

Rijeka ima najbolji napad HNL-a, a najveća opasnost je Josip Drmić koji je u prvenstvu zabio 16 golova. Ipak, Osječani su ga uspješno neutralizirali jer bio je nevidljiv u prethodna tri međusobna susreta.

- Dosta dobro smo se pokazali u tim utakmicama protiv Rijeke. Neutralizirali smo najbolji napad HNL-a, zabili su najviše, imaju drugog najboljeg strijelca Drmića, odličnog Murića, Ampema, Vučkića. Imaju dosta klasnih igrača, ne govorim o veznoj liniji, gdje također imaju jako dobrih igrača. Uspjeli smo ih spriječiti da ne pokažu tu kvalitetu. Nadam se da ćemo biti na svom normalnom nivou agresivnosti i discipline i da ćemo izaći kao pobjednici - kazao je Bjelica.

Marin Leovac i Ivan Fiolić jedini su igrači Osijeka koji su okusili slast osvajanja trofeja. Leovac se nabrao pehara u Dinamu, Austriji Beč, ali i u Rijeci je proveo lijepo razdoblje. Odigrao je 73 utakmice te osvojio Kup.

-Uspješno vrijeme sam proveo u Rijeci, ali to je prošlost. Sada sam u Osijeku, imam mogućnost ući u finale, osvojiti tu neki trofej. To nam je cilj - kazao je Leovac, a potom se ubacio i Bjelica.

- Marina smo doveli jer zna kako se osvajaju trofeji. S Dinamom, Rijekom, Austrijom, PAOK-om, on je i najtrofejniji igrač u našem kadru. On i Fiolić. Nije to slučajno. Oni su to sigurno zaslužili svojim radom, bili su i na pravom mjestu u pravo vrijeme. Pokazuju svoj karakter, pobjednički gard i sposobnost osvajanja titula. Zato su i tu među nama. Gledamo i taj aspekt kada dovodimo igrače.

Leovac je došao u zimskom prijelaznom roku iz Dinama. Prvi dojmovi?

- Mogu samo reći najbolje o suigračima. Svaku utakmicu idu na 200 posto. Što se tiče osvajanja trofeja, najbitnija je cijela ekipa i kako mi radimo zajedno. Mogu ja pomoći iskustvom, ali pojedinac ne može osvojiti ništa sam. Uvijek je ekipa na prvom planu - kazao je Leovac.