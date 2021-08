Derbi Dinama i Osijeka igra se u nedjelju s početkom u 18:55, a trener 'plavo-bijelih' Nenad Bjelica i Osijekov branič Slavko Bralić prisustvovali su redovnoj konferenciji za medije uoči prvenstvene utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO: Nenad Bjelica

- Iza nas je vrlo kvalitetan tjedan u kojem su dva igrača koja će biti raspolaganja za utakmicu. Topčagić i Jurčević odradili su cijeli tjedan treninga, bili su fokusirani za ono što smo trebali pripremiti za nedjeljnu utakmicu i mislim da smo spremni - kazao je Bjelica.

Osijek je u šestom kolu HNL-a izgubio u Puli od Istre 2-0.

- Mislim da nakon takvog poraza ni ne trebate previse razgovarati s igračima. Sama atmosfera na povratku iz Pule bila je loša. Dugačak put od sedam sati je dovoljno težak. Svi znamo da to nije bio onaj pravi Osijek. Utakmica se mogla prelomiti i u našu korist, ali Istra je zasluženo pobijedila - kazao je.

Što je presudilo takvom rezultatu?

- Kad momčad nije sto posto u utakmici, a znamo da je Osijek inače na top nivou. Ono što smo izgubili u HNL-u je bilo protiv Gorice i Dinama. Momčad mora biti maksimalno fokusirana i svaki igrač mora ispunjavati svoje zadatke sto posto inače rezultati izostaju. Samo s maksimalnim angažmanom svakog pojedinca možemo doci do pozitivnog rezultata -objasnio je Bjelica pa prokomentirao idućeg protivnika:

- Dinamo ne bih previše želio komentirati. To je momčad s odličnim trenerom. Liga prvaka je šlag na tortu, ali ulaskom u Europsku ligu ispunili su svoj cilj. Vidjet ćemo kako ce se to reflektirati na njih i s kojim će sastavom izaći. Ne mogu pretpostaviti kojih 11 će to biti - kazao je.

'Modri' će utakmicu protiv Osijeka igrati bez Jakića

- Dinamo ima širok kadar, puno kvalitete i iskustva u igranju teških utakmica. Ako ne igra Jakić, igra Mišić. Tu je i mladi Marko Bulat koji je vrlo kvalitetan igrač, zatim Ademi za kojeg ne znam hoće li nastupiti, ali Dinamo ima visoku kvalitetu svoje momčadi. Imaju top igrače za HNL i mislim da izostanak dvojice igrača ne može pretjerano utjecati na njihovu momčad - rekao je pa prokomentirao krilnog napadača Merveila Ndockyta koji se prošle sezone ozlijedio:

- Ndockyt je malo žrtva sustava kojeg smo promijenili. Dosta igramo u 3-5-2, a on je više krilni igrač. Dolaskom Fiolića smo dobili još jednog igrača. On dobro trenira i nemam stvarno nikakvih prigovora. Nije dobio još priliku, ali pozvan je u reprezentaciju za što mislim da će ga malo podići. Sigurno će dobiti svoje šanse u periodu koji je pred nama - rekao je pa nastavio:

- Sezona je duga. Teško da će jedna momčad odigrati s istih 11, a tako ni mi. Ja sam poznat po tome da vjerujem svojim igračima. Normalno da svaki trener teži standardizaciji momčad te i mi radimo na tome.

Slavko Bralić komentirao je atmosferu u svlačionici nakon poraza u Puli

- Situacija u momčadi je jako dobra. Nakon poraza u Istri, koje je bilo i veliko iznenađenje za nas, analizirali smo pogreške i skoncentrirali smo se na idućeg protivnika. Znamo da imamo kvalitetu boriti se protiv takvih protivnika.

Mierez još nije zabio protiv Dinama, a ako zabije u nedjelju prestići će Bjelicu na listi strijelaca koji je zabio šest golova iz penala.

- Promašio sam i ja jedan za Osijek, u Kupu protiv Zaprešića 1992., čini mi se. Vidjet ćemo, to su samo lijepe statistike. To nam samo daje nadu da budemo optimistični pred utakmicu. Volio bih da me Ramon prestigne s nekim svojim golom u nedjelju. Moram priznati da je Mierez puno zadovoljniji u zadnje vrijeme. Onaj gol protiv Rijeke ga je apsolutno podigao i vjerujem da će mu se otvoriti i protiv Dinama. Bitno je da momčad diše kao jedno na terenu i tako možemo doći do pobjede koju jako želimo - kaže trener.

Bjelica je komentirao i kosovskog reprezentativca Mirlinda Dakua koji je u Gradski vrt stigao 2018., a od ove godine igra za prvu momčad. Prošlu sezonu odigrao je na posudbi u redovima kosovskog Ballkanija te je bio najbolji steijelac tamošnje lige.

- Zadovoljan sam s Dakom. Malo je to drugačiji tip napadača za razliku od Mance koji više igra na 'kontru'. Igra dobro glavom što je važno za našu igru koja se bazira preko bokova i centaršuteva. Malo igramo na kontru, ali onda su tu Bohar i Gržan koji su brzi. Za Antonija je došla kvalitetna ponuda za njega i za nas. Nema potrebe za dovođenjem drugog napadača.

Mladi napadač Osijeka Dion Drena Beljo otišao je na posudbu u Istru 1961 gdje će provesti ostatak sezone.

- Odličan je igrač, ali mu treba praksa. Odigrao je vrlo dobru utakmicu protiv nas. Vjerujem da će i dalje dobivati šanse u Istri. To je i bio razlog zašto smo ga tamo poslali. On mora igrati pod pritiskom svaki tjedan kako bi se pravilno razvijao.

Povratak u Osijek?

- Ma nećemo raditi taj cirkus. Njegov status i dalje se ne bi promijenio. Bio bi opet drugi ili treći napadač što nije dobro za njegov razvoj - objasnio je.

Povodom zajedničkog druženja igrača Osijeka s navijačima, Karlo Bartolec podijelio je 35 ulaznica najmlađim navijačima.

- Tako si nije kupio mjesto u momčadi. To može samo svojim doprinosom na terenu. Karlo je u utakmicama koje je odigrao jako dobro izgledao. Vidjet ćemo za koga ću se odlučiti u nedjelju, ali u svakom slučaju lijepa gesta od njega. Mislim da su takva druženja potrebna kako bi u djeci probudili ljubav prema Osijeku - zaključio je.

S obzirom na to da se očekuje se veći priljev navijača i jedne i druge momčadi, iz kluba mole raniji dolazak na stadione.