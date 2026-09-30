ANALIZIRAO 'VATRENE' PLUS+

Bjelica za 24sata: I da su igrali svi, ne bi bilo velike razlike. A neki su igrači izvan ritma...

Piše Hrvoje Tironi,

Ovo s četiri utakmice u 11 dana promašena je priča, a i ja bih poput Bilića vjerojatno ‘žrtvovao’ ovu utakmicu u Sevilli, kaže Nenad Bjelica