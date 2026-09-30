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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
ANALIZIRAO 'VATRENE' PLUS+

Bjelica za 24sata: I da su igrali svi, ne bi bilo velike razlike. A neki su igrači izvan ritma...

Piše Hrvoje Tironi,

Ovo s četiri utakmice u 11 dana promašena je priča, a i ja bih poput Bilića vjerojatno ‘žrtvovao’ ovu utakmicu u Sevilli, kaže Nenad Bjelica

Ma da nam je netko ponudio tri boda nakon ove dvije utakmice, svi bismo to objeručke prihvatili. I tako treba gledati na ove dvije utakmice Lige nacija. Češka nam je bila nepoznanica, mijenjali su izbornika i promijenili puno igrača, a znajući kako poslije toga gostujemo kod svjetskih prvaka, nešto više nije bilo realno očekivati, kaže nam Nenad Bjelica (55).

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