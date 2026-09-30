Bjelica za 24sata: I da su igrali svi, ne bi bilo velike razlike. A neki su igrači izvan ritma...
Ovo s četiri utakmice u 11 dana promašena je priča, a i ja bih poput Bilića vjerojatno ‘žrtvovao’ ovu utakmicu u Sevilli, kaže Nenad Bjelica
Ma da nam je netko ponudio tri boda nakon ove dvije utakmice, svi bismo to objeručke prihvatili. I tako treba gledati na ove dvije utakmice Lige nacija. Češka nam je bila nepoznanica, mijenjali su izbornika i promijenili puno igrača, a znajući kako poslije toga gostujemo kod svjetskih prvaka, nešto više nije bilo realno očekivati, kaže nam Nenad Bjelica (55).