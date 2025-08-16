Bjelovarske rukometašice pripremaju se za sezonu: 'Skoro sam odustala od rukometa...'

Bjelovar je bio meka hrvatskog rukometa. Proizvodio je igrače svjetske klase, osvajao europske trofeje i proslavio ovaj sport na ovim prostorima. Nažalost, klubovi iz Bjelovara već godinama su daleko od vrha. Rukometaši su ispali iz prve lige, a bjelovarski rukomet i njegovu čast branit će rukometašice.

Nakon što su prošle sezone završile na šestom mjestu u prvoj ligi, želja im je priključiti se borbi za vrh. Momčad je preuzeo Goran Mrđen, bivši strateg Podravke i došla su pojačanja koja bi trebala garantirati napredak na ljestvici.

Do početka prvenstva ostalo je još mjesec dana, a bjelovarske rukometašice pripreme odrađuju u svom gradu. Za razliku od prošle sezone, Mrđen je ostao bez pet igračica, od kojih su tri bile u prvoj sedmorki. Ema Balaško se vratila u Lokomotivu, a ljevoruku Hannah Vuljak Podravka je povukla su posudbe. Tena Megerle se uputila u Čakovec, Ana Turk je prestala s aktivnom karijerom, a golmanica Marta Turkalj je potražila novu sredinu.

Foto: rk bjelovar

No, da ne ispadne da su samo bila otvorena izlazna vrata pobrinule su se Terezija Ćurić, stasita vanjska igračica koja je nakon sezone i pol iz grada juhe Koprivnice nastavak karijere potražila u Bjelovaru, što je prema ocjenama u klubu veliki dobitak. Radi se o igračici koja iza sebe ima nekoliko sezona u Lokomotivi i Podravki s kojima je osvajala prvenstva. Ona bi trebala biti najveće pojačanje u momčadi. Pored nje u Bjelovar je došla i 19-godišnja Mina Petrović, juniorska reprezentativka Crne Gore koja će afirmaciju potražiti u Bjelovaru, a igra na mjestu pivota.

- Počela sam u Pitomači s kojom smo ušli u Prvu ligu, što je bila prekretnica da se ozbiljnije bavim rukometom. Put me odveo u Varaždin, zatim u zagrebačku Lokomotivu i zadnju sezonu i pol sam provela u Koprivnici. Bjelovar me privukao jer godinama imaju jasne vizije i ciljeve. To me motiviralo da se pridružim curama koje su me sjajno primile – zaključila je 25-godišnja Terezija koja je uz rukomet završila i fakultet. Ona i Nina Petrović, koja je Bjelovar zamijenila Podgoricom, nadaju se da će Bjelovar izboriti plasman u samom vrhu domaćeg prvenstva. Dojučerašnja igračica Budućnosti ističe da je čula

-Nisam pogriješila što sam došla u Bjelovar, koji mi se jako dopada, a igračice su me prihvatile kao da sam tu godinama. Svojim trudom i igrom ću nastojati opravdati ukazano mi povjerenje i izgraditi se kao rukometašica – kazala pomalo stidljivo Nina.

Foto: rk bjelovar

No, svakako da od ove sezone najviše očekuje Ema Guskić, koja je kao hrvatska reprezentativka otišla iz Bjelovara u Koprivnicu. Nažalost, reprezentativna karijera joj je zaustavljena teškom ozljedom, operacijom i jednogodišnjom pauzom.

- Neko vrijeme sam mislila da je s rukometom gotovo, ali se polako vraćam. Da bi opet došla na razinu od prije dvije godine, vratila sam se u Bjelovar, gdje se nadam da će mi to uz pomoć suigračica i trenerskog tandema Mrđen Vidaković poći za rukom – kazala je 24-godišnja Ema, koja je s 19 godina debitirala u reprezentaciji Hrvatske.

Trener Mrđen je neko vrijeme vodio i Podravku, što govori da se radi o priznatom stručnjaku.

- Momčad ima znanja i iskustva, ako nas zaobiđu ozljede vjerujem da ćemo pokazati dobar rukomet, a s njim dolazi i rezultat. Teško je prognozirati jer su se mnoge momčadi, koje su bile iza nas, pojačale za novu sezonu - kazao je Mrđen, ne upuštajući se u kalkulacije.

Isto tako govori i Ana Vidaković, koja je zadužena za kondicijsku pripremu i desna je ruka Mrđenu. Bjelovarčanke sezonu otvaraju 13. rujna protiv Dugog Sela na svom parketu.