Blaž Slišković iskreno: 'Sramota je da su mu zatvorena vrata u Hajduku. Tako ne može biti...'

Legendarni Blaž Slišković (65) gostovao je u emisiji "Sport nedjeljom" gdje je govorio o aktualnostima, prisjetio se nekih događaja, ali prokomentirao i trenutne događaje u Hajduku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Livajin menadžer za 24sata: Ne pregovaramo s Turcima, a s Hajdukom ćemo sjesti na ljeto | Video: 24sata/Miroslav Lelas/Ivo Čagalj/Pixsell/Instagram

Baka Slišković istaknuo je da ga smeta kako se u Hajduku odnose prema svojim nogometnim legendama, konkretno prema Ivanu Kataliniću, bivšem golmanu i legendi splitskog kluba.

- Ne možemo se bazirati na tome da ja kao 40-godišnjak znam sve o vođenju kluba, a recimo Katalinić da nema pojma. Da su njemu zatvorena vrata u Hajduku, da se čovjeku ne da otići na utakmicu. Ne može to biti, netko tko je ostavio dušu i srce i dao pola života za Hajduk, da mu bude teško otići na utakmicu... To je sramotno. Ne samo za Hajduk kao klub, nego za svaki klub - iskreno je rekao Baka, kao i mnogo puta do sada.

Inače, Katalinić je najtrofejniji hajdukovac u povijesti kluba. Ukupno je osvojio 22 trofeja bilo kao igrač ili kao pomoćni i glavni trener. Od toga je osvojio četiri naslova prvaka Jugoslavije i pet uzastopnih Kupova maršala Tita dok je stajao među stativama, a potom još 11 trofeja na klupi od čega su svakako najistaknutiji dva uzastopna naslova hrvatskog prvaka s Hajdukom 1993./94., odnosno 1994./95.

Bio je trener golmana hrvatske reprezentacije kada su 'vatreni' osvojili povijesnu svjetsku broncu u Francuskoj 1998.