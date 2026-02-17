FOTO Tko je Katarina Kitarović? Kolindina kći nekad je osvajala medalje, evo čime se sad bavi

Katarina Kitarović: od prvakinje u klizanju do znanstvenice na Harvardu i Londonskom institutu! Njena nevjerojatna putanja fascinira sve, a obitelj je ponosna na njene uspjehe
Dok je njezina majka Kolinda Grabar-Kitarović (57) obnašala dužnost prve hrvatske predsjednice, kći Katarina (24) uvijek se držala podalje od svjetala reflektora. Ipak, njezini iznimni sportski i akademski uspjesi nisu mogli proći nezapaženo.
Samozatajna, marljiva i svestrana, Katarina Kitarović izgradila je put koji ju je odveo od ledenih ploha i zagrebačke XV. gimnazije do jednog od najprestižnijih sveučilišta na svijetu, Harvarda, a danas i do uglednog znanstvenog instituta u Londonu.
Prije nego što je svijet čuo za njezine akademske uspjehe, Katarina je ime gradila u umjetničkom klizanju. Kao članica Klizačkog kluba Leda, nizala je uspjehe i postala državna prvakinja u juniorskoj konkurenciji.
Njezin talent i predanost bili su vidljivi na svakom natjecanju, a osim na domaćim prvenstvima, boje Hrvatske branila je i na međunarodnoj sceni, poput Olimpijskog festivala europske mladeži (EYOF).
Ljubav prema klizanju dijeli cijela obitelj. Njezin otac, Jakov Kitarović (57), predsjednik je Hrvatskog klizačkog saveza, a majka Kolinda ne propušta priliku bodriti klizače, često ističući kako je upravo umjetničko klizanje za njih poseban sport.
- Posebno me veseli što je cijela moja obitelj ovdje, uključujući i moju kći koja će me sad ubiti što sam ju spomenula - rekla je za RTL majka Kolinda tijekom Zimskih olimpijskih igara u Cortini, otkrivši da s Katarinom dijeli strast prema tom sportu.
Nakon završetka međunarodnog IB programa u XV. gimnaziji u Zagrebu, poznatijoj kao MIOC, Katarina Kitarović postigla je uspjeh o kojem sanjaju mladi diljem svijeta. Prijavila se na četiri sveučilišta iz prestižne Ivy League, među kojima su bili Stanford i Columbia, i na sva četiri je bila primljena. Ključan je bio rezultat na standardiziranom S.A.T. testu, koji je riješila toliko dobro da se svrstala među 1 posto najboljih kandidata na svijetu.
Iako su joj sva sveučilišta ponudila izdašne stipendije, navodno i dvostruko veće od tadašnje godišnje plaće hrvatske predsjednice koja je iznosila oko 23.000 kuna neto, a Stanford čak i bolje uvjete, na majčin nagovor odluka je pala na Harvard. Njezin uspjeh nije bio slučajan.
Uz izvrsne ocjene i sportske rezultate, Katarina je tijekom srednje škole, uz mentorstvo književnika Mire Gavrana, napisala zbirku kratkih priča temeljenu na iskustvima kolega, želeći pomoći mladima koji se bore sa suicidalnim mislima. Preporuke su stigle od profesora iz Zagreba i Bruxellesa, gdje je ranije pohađala školu.
Odlazak kćeri na studij u SAD bio je iznimno emotivan trenutak za njezine roditelje. Kolinda Grabar-Kitarović tada joj je posvetila dirljivu objavu na Facebooku, prisjetivši se anegdote iz 2008., kada je tada sedmogodišnja Katarina tijekom posjeta Bijeloj kući izjavila: "Mama, Hrvatska nije nikakva potkova ni perec! Hrvatska je sokol raširenih krila!".
Bivša predsjednica poručila joj je: "Leti visoko i budi uvijek svoja, Sokolice moja, Anđele moj! I vrati se gnijezdu svom. Hrvatska te čeka raširenih krila! Beskrajno te vole tvoji nadasve ponosni Mama i Tata." Upravo su nadimci "Sokolica" i "Anđeo" postali simbol majčinskog ponosa i podrške.
Unatoč medijskoj pozornosti koja je pratila njezin upis na Harvard, Katarina je ostala dosljedna želji za privatnošću. Njezini profili na društvenim mrežama ostali su zaključani za javnost, nije bila na majčinoj inauguraciji kao ni brat joj Luka (23), a detalje o studentskom životu dijelila je samo s najbližima.
Godine 2023. diplomirala je kemiju te molekularnu i staničnu biologiju. Svoje znanje potvrdila je i objavom znanstvenog rada na temu polija u svijetu nakon procjepljivanja. Iako se nagađalo da će se nakon studija vratiti u Hrvatsku, karijeru je nastavila graditi u inozemstvu.
Danas radi u uglednom znanstvenom institutu u Londonu, gdje se bavi istraživanjem raznih bolesti i njihovog utjecaja, dokazujući da je svojim trudom i talentom sama ispisala stranice vlastite uspješne priče.
