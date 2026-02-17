Obavijesti

KLIZAČKA ŠAMPIONKA

FOTO Tko je Katarina Kitarović? Kolindina kći nekad je osvajala medalje, evo čime se sad bavi

Katarina Kitarović: od prvakinje u klizanju do znanstvenice na Harvardu i Londonskom institutu! Njena nevjerojatna putanja fascinira sve, a obitelj je ponosna na njene uspjehe
Zagreb: Katarina Kitarovi? nastupila u slobodnom programu ISU Grand Prix Croatia Cup
Dok je njezina majka Kolinda Grabar-Kitarović (57) obnašala dužnost prve hrvatske predsjednice, kći Katarina (24) uvijek se držala podalje od svjetala reflektora. Ipak, njezini iznimni sportski i akademski uspjesi nisu mogli proći nezapaženo. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Dok je njezina majka Kolinda Grabar-Kitarović (57) obnašala dužnost prve hrvatske predsjednice, kći Katarina (24) uvijek se držala podalje od svjetala reflektora. Ipak, njezini iznimni sportski i akademski uspjesi nisu mogli proći nezapaženo. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
