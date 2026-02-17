FOTO Tko je Katarina Kitarović? Kolindina kći nekad je osvajala medalje, evo čime se sad bavi

Nakon završetka međunarodnog IB programa u XV. gimnaziji u Zagrebu, poznatijoj kao MIOC, Katarina Kitarović postigla je uspjeh o kojem sanjaju mladi diljem svijeta. Prijavila se na četiri sveučilišta iz prestižne Ivy League, među kojima su bili Stanford i Columbia, i na sva četiri je bila primljena. Ključan je bio rezultat na standardiziranom S.A.T. testu, koji je riješila toliko dobro da se svrstala među 1 posto najboljih kandidata na svijetu. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL