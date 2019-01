Bliski susret Dinama i Hajduka: Samo nemojte stati iza Hamze

Dinamo i Hajduk sigurno su stigli u Tursku. Dva najveća hrvatska kluba u jutarnjim su satima poletjeli prema Antalyji, Zagrepčani direktnim čarter-letom, dok su Splićani do svog hotela morali preko Istanbula.

U zagrebačkoj zračnoj luci stvorila se prilična gužva, Dinamo i Hajduk su letjeli u sličnim terminima, pa su na Plesu bile pojačane mjere sigurnosti. A tu se, naravno, našao i Ante Ðerek.



Plavi i bijeli spretno su se zaobišli na aerodromu, Hajduk se u 8.30 počeo ukrcavati u svoj avion, a u istom trenutku Dinamov je autobus sa stadiona tek krenuo prema zračnoj luci.

Splićane je tako, od članove modre ekspedicije, na Plesu 'ispratio' tek Ado Kožul, no tu nismo vidjeli bilo kakvih naznaka međusobne komunikacije.



Simpatičnu smo scenu uočili i tijekom pregleda putovnica u zagrebačkoj zračnoj luci, otovrena su bila dva šaltera, na jednom je stajao Hamza, na drugom većina drugih igrača.



- Ma nemoj na taj šalter ići, nema smisla biti iza njega, tu se uvijek nađu neki problemi - dobacio je netko od Hajdukovih igrača, pa stao na šalter gdje je već bila poprilična gužva.

Ništa čudno, Hajdukov veznjak je iz Gambije i postoje protokoli i dodatne stvari koje mora riješiti kod putovanja. Slična je situacija i s Dinamom, rijetki žele prilikom rutinskih pregleda biti u redu iza Iranca Moharramija.

No, ovoga puta Hajdukov je Gambijac svoju kontrolu odradio u trenu.



Hajduk je tako 2,5 sata letio do Istanbula, na tamošnjem Atatürku proveo našto manje od tri sata, a onda letio još sat vremena do Antalyje. A u to su vrijeme igrači Dinama već odrađivali prvi trening u svojoj trening-bazi u Beleku