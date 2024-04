Bliži se vrijeme odluke. Evo kad će Modrić znati ostaje li u Realu

Real Madrid je u 31. kolu La Lige slavio 1-0 na gostovanju kod Mallorce. Jedini gol postigao je Aurelien Tchouaméni u 48. minuti, u susretu u kojem je odličan bio hrvatski kapetan Luka Modrić. Maestro je izašao u 86. minuti, a cijeli stadion u Mallorci nagradio ga je pljeskom.

Modriću je 38 godina, u rujnu puni 39. I dobar dio nogometnog, pa i sportskog svijeta pita se hoće li ostati u Realu na kraju sezone. Ako je suditi po dosadašnjem tijeku sezone, po svim događajima i nakanama Realove struke, za pretpostaviti je da ne. No, ako je netko zadužio Real, onda je to Modrić. On i trener Carlo Ancelotti su u sjajnim odnosima i ne bi trebalo iznenaditi ako bi Modrić na koncu ostao među 'kraljevima' i naredne sezone.

Prvi cilj - titula La Lige

Ipak, neke druge stvari su prve na tapeti. Riječ je, naravno, o borbi za naslov prvaka koju Real vodi s Barcelonom. Madriđani imaju osam bodova više od najvećeg rivala i bitka za naslov bit će neizvjesna premda u načelu Real ovo ne bi trebao ispustiti.

Pa ugledni talijanski novinar i transfer guru Fabrizio Romano donosi da se prije kraja sezone ništa neće znati. Ustvari, kao i ranijih godina kada je Modrić odluke donosio tek po završetku sezona. Isto će biti i sada, Modrić će u svibnju ili lipnju svijetu obznaniti svoju odluku.

Modrić po rekord

I to, nada se, nakon uspješno završenog prvenstva gdje bi Luka mogao ugrabiti svoj 25. trofej s Realom čime bi se izjednačio s Marcelom na vječitoj listi najtrofejnijih nogometaša Madriđana.

To će uvelike utjecati i na Dinamo koji ne skriva ambicije oko povratka Luke Modrića na Maksimir. Hrvatski prvak silno želi dovesti Modrića i omogućiti mu da u Dinamu završi karijeru.