Bloudek komentirao remi protiv Italije: 'Plan je funkcionirao, ali nekada je rezultat nepravedan'

Šokantna završnica. Nažalost, imamo vrlo male šanse da nastavimo s Eurom. Golovi u zadnjim sekundama su najgori, Hrvatska je imala rezultat koji vodi dalje, a Talijani su morali ići na sve ili ništa. To dođe, u jednom trenutku si podređen, a Zaccagni je krasno pogodio nakon duplog pasa iz zadnje linije, Livaković nije imao nikakve šanse, započeo je nakon remija Hrvatske i Italije (1-1) bivši igrač Milana i Varteksa, a danas trener u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Sandro Bloudek (38).

I dalje postoje teoretske šanse da "vatreni" prođu u nokaut fazu natjecanja, ali to je sve u sferi teorije. No, izabranici Zlatka Dalića su izgledali jako dobro na terenu, ali jednostavno gol u posljednjim sekundama odnio je snove.

- Dok su teoretske šanse, treba se nadati. Hrvatska je izgledala dosta bolje nego prve dvije utakmice. Imala je plan, nažalost dogodio se rezultat kakav se dogodio i šanse su se dosta smanjile. Produžetak je bio malo predug, a nakon gola Talijana trebao je dopustiti još malo igre - objasnio je Bloudek pa se osvrnuo na taktički dio:

- "Vatreni" su imali plan, nisu srljali i bili strpljivi, znali su da će doći prilika za gol ili dva. Talijani su igrali s pet braniča, bili su podređeni i respektirali Hrvatsku, a imali su par dobrih kontranapada. No, Hrvatska je sve preživjela i u drugom poluvremenu kontrolirala susret. Plan je funkcionirao, ali nekada rezultat bude nepravedan. Znali smo da će biti tvrda utakmica, Talijani nisu naivni, a na kraju krajeva brane naslov prvaka. Taktički jako dobro pripremljena utakmica.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatska je povela u 55. minuti kad je Luka Modrić zabio 30 sekundi nakon što je promašio penal. Pročitao ga je Donnarumma s bijele točke, ali 'iskupio' se kapetan nešto kasnije.

- Donnarumma je lider ove momčadi, a izgledao je ogromno na penalu. Teško je zabiti gol ako pročita stranu što je napravio Luki, ali popravio je to Modrić trideset sekundi kasnije. Centaršut je preletio prvog čovjeka, a to je iznimno opasno jer golman nije siguran hoće li netko to dirati, ali je odlično reagirao na udarac Budimira. Još se vrhunski digao i pokrio veliku površinu gola, ali Luka je odlično zabio - rekao je Sandro.

I izgledalo je kao da Hrvatska ide dalje, kao da su stvari riješene, no dogodilo se ono što se dogodilo protiv Albanije - taj bolan gol u posljednjim sekundama.

- Kad bi na treningu radili 10 na četiri, možda bi jednom tih 10 napadača zabilo gol u 10 napada. Hrvatska je imala više od četiri igrača u obrani, ali napad Talijana je toliko brzo tekao, akcija je bila toliko perfektna od dodavanja Calafiorija do završnice Zaccagne, jednostavno, vrhunska izvedba Talijana.

A sad se tu postavlja pitanje, je li izbornik Dalić trebao vaditi Modrića, je li se moglo što napraviti drugačije, na kraju krajeva je li i ovo podbačaj...

- Taktika je dobra kad je rezultat dobar. Da nismo primili gol u posljednjoj sekundi, taktika bi bila dobra. Nažalost, nije nam se poklopilo. Očekivali smo puno od Hrvatske, kao i cijela Europa. Barem da ćemo proći grupnu fazu, a analiza slijedi nakon Eura. Nogometna smo i sportska nacija, razočaranje je veliko ako nema uspjeha. Ali dosta velikih reprezentacija nije bilo na zadnjim velikim natjecanjima, a kamoli da se priča o medalji. Ali to je sport, treba prihvatiti da je taj dan netko bolji - jasan je Bloudek.

Leipzig: U posljednjem trećem kolu skupine B na EURU hrvatska nogometna reprezentacija je odigrala 1-1 protiv Italije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon utakmice zaplakao je upravo kapetan Modrić kojemu je teško palo ovo vjerojatno ispadanje u grupnoj fazi natjecanja.

- Luka je toliko napravio za svjetski i hrvatski nogomet, fizički i dalje izgleda moćno. Dok god on može, dok se osjeća dobro, zdrav je i motiviran, trebao bi igrati. Vijek igrača se uz tehnologiju i medicinu produžio. Iskustvo je bitno, a Luka je takav genijalac kojeg svaka momčad treba, ako ne za 90 minuta onda koliko je potrebno za stabilnost kako ga Ancelotti koristi u Real Madridu -. objasnio je Bloudek pa se dotaknuo i još izbornika Dalića:

- Dalić je dokazao da je odličan trener jer se takvi uspjesi ne događaju slučajno. Dokazao je i da je odličan lider jer da bi te slijedili velikani poput hrvatskih reprezentativaca moraš imati znanje, sa svime time dokazao je da je velikan posla i nogometa. Treba mu se skinuti kapa, sav respekt za to što je napravio s hrvatskom reprezentacijom.

Nizozemski sudac Danny Makkelie (41) poprilično je razljutio hrvatske navijače i publiku s osam minuta nadoknade, a i povremenim dvojbenim dosuđenim prekršajima. No, nije puno griješio

- Na prvu je bilo dosta tih malih faulova koje je sudio za Talijane, ali oni su to odlično inscenirali dok su naši to pokušavali izdržati. Ali kad smo gledali usporene snimke, sudac je rijetko kad pogriješio pa su Talijani ispali malo veći mangupi kod tih stvari - zaključio je Bloudek.