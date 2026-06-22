Bloudek za 24sata: Osvojio sam prvu medalju bez sprinterica, a sad rušim hrvatske rekorde!
Zaručnica Natalija je moj najveći navijač, sve prati i razumije. Za sada nemamo problema s time što oboje živimo atletski život, a nisam još imao privilegiju nastupiti na Olimpijskim igrama i to mi je veliki san, rekao je
U samo dvije godine Marino Bloudek (27) prometnuo se u jednog od najuspješnijih hrvatskih atletičara i čovjeka koji redovito pomiče granice. Državni je rekorder na 800 metara i u dvorani i na otvorenom, finalist svjetskog dvoranskog prvenstva i pobjednik Gold mitinga na 1500 metara. Kako se bliži 76. izdanje najstarijeg sportskog natjecanja u Hrvatskoj, Hanžekovićeva memorijala, razgovarali smo s hit srednjoprugašem Dinama‑Zrinjevca o formi zbog koje se danas mjeri s najboljima na svijetu.