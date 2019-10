Pioli potpisao, a dio navijača Milana već ga tjera iz kluba...

Koincidencija otkaza Marcu Giampaolu u Milanu i Eusebiju di Francescu u Sampdoriji najbolje je došla... Stefanu Pioliju.

U ponedjeljak je, do kasne večeri, sve slutilo na već postignuti dogovor Zvonimira Bobana i Paola Maldinija s Lucianom Spallettijem, ali ispalo je da je treneru prevažan novac koji može zaraditi bez da ama baš išta radi sve tamo do ljeta 2021.

Stoga je duo Boban & Maldini izabrao da novi trener postane upravo Pioli (54). On je već već imao usmeni dogovor sa Sampdorijom da naslijedi Di Francesca, ali čekao je da vidi kako će se stvari razviti u ipak većem i primamljivijem Milanu.

Stručnjak rodom iz Parme vodio je u Italiji pravo mnoštvo klubova, od Chieva, Palerma, Bologne, Lazija, Intera i Fiorentine. Milan će, bude li sve po ugovoru, sljedeće dvije godine.

On ipak navijačima "Rossonera" i nije po volji jer poznato je da je veliki navijač Intera. No bude li bolji nego je to bio Giampaolo, koji je takođe deklarirani interovac, što navijačima nije smetalo kao sad, strasti će se lagano smirivati premda to neće biti odveć teško. Giampaolo se na San Siru zadržao samo 111 dana čime je postao novi rekorder po kratkoći svog mandata u 120-godišnjoj povijesti ovoga kluba.

Kritike u smjeru imenovanja Piolija idu toliko daleko da se na Twitteru već naveliko koristi hashtag #PioliOut zbog neuspjeha na klupi Intera i nijednoga osvojenog trofeja u 16-godišnjoj trenerskoj karijeri.

U prvih sedam kola nove sezone Milan je izgubio čak četiri utakmice, trenutno je tek 13. na ljestvici, a cilj je prije početka sezone bio izboriti poziciju koja vodi u Ligu prvaka, natjecanje koje je Milan posljednji put igrao prije šest godina. Teško će prekinuti post...