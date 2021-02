Trener Varaždinaca nije mogao znati u kakvoj je formi Gabrijel Boban (31) iz jednostavnog razloga jer Boban nije igrao - pet mjeseci. Da stvar bude još nepovoljnija u Varaždin je stigao samo dva dana prije utakmice s Goricom. No Kastel je vagao i odlučio se kockati. I pogodio.

- Vjerovao jesam da mogu zabiti jer sam dosta trenirao i spremao sam se u školi nogometa Stjepana i Darka Čordaša, no zadnju utakmicu odigrao sam prije pet mjeseci, a nije isto trenirati i igrati utakmice. Naravno da sam sretan. Hvala Bogu, otvorilo mi se i samo treba nastaviti - rekao je Gabrijel Boban.

U HNL-u je debitirao u srpnju 2014. u dresu Zagreba i odmah na debiju zabio. Bilo je to protiv Rijeke, zabio je i u drugom kolu protiv Belupa. Nakon Zagreba otišao je u Osijek, gdje se zadržao tri sezone, a 2018. proglašen je najboljim igračem Osijeka.

- Drago mi je zbog mojeg bivšeg kluba. Dolaskom Nenada Bjelice i uz financijsku injekciju vlasnika, sada su uz bok Dinamu. Osijek je sada klub na znatno višoj razini nego što je bio kad sam ja odlazio. Bit će žestoka bitka za naslov s Dinamom - rekao je novi igrač Varaždina.

Baš te sezone, kad je proglašen najboljim igračem kluba, Gabrijel je ostao bez oca i brata Brune. Brat je preminuo 24. ožujka 2018. na na susretu 3. HNL između njegove Marsonije i Slavonije.

U sedmoj minuti u prsa ga je pogodila lopta nakon čega je pao na travu. Prvi u pomoć mu je pritrčao golman gostiju, Mario Rezo, njegov šogor. Oko 45 minuta trajala je bitka za Brunin život. Nažalost, nije bilo spasa. Imao je 25 godina. Obdukcija je pokazala da je preminuo od zatajenja srca.

- Često smo otac, brat i ja znali razgovarati o našim nogometenim karijerama i tražili način kako u njima uspjeti. Gubitak njih dvojice natjerao me da u sebi pronađem unutarnju snagu i dao mi još više odlučnosti da uspijem u karijeri zbog njih dvojice. Bol će uvijek biti tu i nikad neće prestati. To je život, križ koji nosim. Igram za njih i oni su mi energija za još veće stvari u karijeri - rekao je Gabrijel Boban.

Igrao je u Moldaviji, u Šerifu, njihovom najdominantnijem klubu, nešto kao Dinamo u Hrvatskoj.

- Iskustvo iz Moldavije me ojačalo. Naime, osvojili smo prvenstvo, igrali pretkola Lige prvaka i Europa lige, no liga je dosta loša pa zbog toga Šerif ne može napraviti iskorak u Europi. Liga dosta zaostaje za našom, a uvjeti su vrlo siromašni - kaže Boban.

I odlučio je napustiti Moldaviju i vratiti se u HNL.

- Imao sam ponuda iz inozemstva i vagao sam. No, odlučio sam se za povratak u 1. HNL. Varaždinci su bili korektni i strpljivi jer su me čekali 10 dana. Stigao sam u do ljeta i nadam se da ću pomoći Varaždinu, a oni meni. Prvenstvo je jako zanimljivo, napeta je borba za naslov, ali i za ostanak. Nema više tolike razlike.