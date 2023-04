Boban je komentirao penal za Hajduk i osvrnuo se na Dinamo: Pravila nogometa sad su suluda

Uefin šef za nogometna pitanja, bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Zvonimir Boban (54) gostovao je na Pravnom fakultetu u Rijeci na panel raspravi "Suvremeni izazovi u nogometu" i objašnjavao dokle seže nogometno i sportsko pravo u odnosu na civilno. A pritom objasnio i novo nogometno tijelo kojem će on biti na čelu.

- Ja koordiniram to, ja njima ne šefujem. To su briljantni ljudi, ponosan sam što sam ih uspio skupiti. To je bila moja ideja koju su predsjednik i svi u Uefi podržali. To je jako bitno, nogomet ima razne ideje, žele ga se amerikanizirati. Razmišlja se o efektivnom vremenu, ljudi ne razmišljaju o tome. To su reklame, ako utakmica košarke koja traje 48 minuta traje dva i pol sata, nogomet bi trajao četiri sata! Sad zamislite kako bi to u Finskoj izgledalo da ste četiri sata na terenu. Treba nam čišća verzija nogometa - rekao je Zvone Boban za Novu TV.

Mourinho, Maldini, Zanetti, Koeman, Mijatović, Roberto Martinez, Southgate samo su neki od faca koja će predlagati promjene u nogometu.

- Cilj je apsolutno odrediti kako će izgledati Uefina natjecanja, imati mišljenja o nogometnim pravilima, a i o drugim stvarima, razvoju igrača i taktike, kalendaru iako ga je teško mijenjati. Ali neće Uefa ići protiv toga tijela - objasnio je Boban.

A što je s rukom?

- Sad su pravila previše precizna pa su suluda. Suci ne razumiju i zatvaraju se unutar pravila, uništavaju nogomet, a oni ga kao shvaćaju. Što to znači prirodan položaj ruke? Kako možemo staviti intepretativnu stvar u pravila? To ne možeš.

Treba reći da se griješi. To nitko ne radi

Je li bio penal za Hajduk na utakmici protiv Slaven Belupa?

- Ono je penal jer lopta ide u gol. To je situacijski penal koji sad ne postoji, ali koji treba postojati. To je moje mišljenje. Računam da svi mi isto mislimo. Zadnji put što je svirano (doskok Simića na Crnca na utakmici u studenom, op.a.) je bilo suludo, a nema veze s penalom. Gdje će čovjek doskočiti? Individualnu grešku ne treba shvaćati kao generalno pravilo. VAR nije sustav, to je čovjek. Oni griješe, ali treba reći da se griješi da ljudi shvate što je greška. Danas to nitko ne radi - jasan je Boban.

Kako vidi uspjehe hrvatske reprezentacije?

- To što su tamo je fenomenalno, nevjerojatno je što su napravili u Katru. Ponosan sam što je naša generacija počela taj proces, a Modrićeva ga dovršila. To definira našu zemlju i nogometni narod.

Dinamo je dobio novu upravu nakon burne skupštine u ožujku.

- To su prirodni procesi koji su se morali dogoditi.

Je li to dobra odluka za Dinamo?

- Mislim da ide u dobrom smjeru - zaključio je Zvonimir Boban.

