ČLANOVI GA REŠETALI

Boban: Villar je reagirao kao povrijeđena frajlica, pi***sto! A Bennacera smo već kaznili...

Boban: Villar je reagirao kao povrijeđena frajlica, pi***sto! A Bennacera smo već kaznili...
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Odi kod trenera i reci mu! Ja nisam igrao u početku u Milanu. I odem direktno kod Capella, on mi kaže marš van i drugu me stavi u igru, kazao je otvoreno predsjednik Dinama o španjolskom nogometašu

Dinamo je u Branimir centru održao "Članski dan", tribinu na kojoj su članovi "modrog" kluba mogli pitati vodstvo kluba što god ih zanima. Tribina se odvija pod naslovom "Kaj te zanima? Pitaj", a obzirom na turbulentno razdoblje koje je iza Dinama, bila je ovo prilika članovima da ispitaju čelnike sve što ih muči. 

Nakon poraza od Istre (2-1) u 13. kolu HNL-a, Mario Kovačević bio je na rubu otkaza, a na površinu je isplivalo nezadovoljstvo pojedinih igrača i nesuglasice u svlačionici. Ipak, Zvonimir Boban je odlučio primiriti situaciju tako što je podržao trenera. Predsjednik je u međuvremenu istupio u javnost tako što je dao intervju za HRT, no ovaj put je bilo drugačije, našao se na vjetrometini samih navijača. 

Pljuštala su pitanja, Boban je iskreno odgovorao, a jedno se odnosilo na ponašanje Gonzala Villara, pojačanja vrijednog tri milijuna eura. Javno je izrazio nezadovoljstvo manjkom minutaže, navodno je stvarao i probleme u svlačionici...

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Villar? Reagirao je kao povrijeđena frajlica, pi***sto! Odi kod trenera i reci mu! Ja nisam igrao u početku u Milanu. I odem direktno kod Capella, on mi kaže marš van i drugu me stavi u igru. Reakcija je bila kriva, to medijski ne treba raditi i zbog toga je dobio po lampi. Zato nije igrao ni minutu u Puli jer je disciplina bitnija - kazao je predsjednik Dinama.

- Bennacer i kašnjenja? On je već kažnjen, financijski, pa i Varelica po kojega sam išao autom u noći, zaspao je. I ja sam zaspao. Zakasnili su dvaput po minutu, moraju doći sat vremena prije treninga. Imao je preseljenje Bennacer, jedna žena, druga žena, takva je vjera... A je**ga! Ali je u Vinkovcima bio pravi. Bennacer je pogriješio, fulao ulicu, ne zna čovjek grad. Zakasnio je jednu minutu dvaput i ispričao se. Nije rekao "ko vas j...".

Foto: Alen Szabo/GNK Dinamo

Otvoreno je progovorio i o kriznom sastanku igrača na kojem su svašta jedni drugima sasuli u facu.

- Prvo su se posvađali pa se izgrlili, idu i zajedno na nešto, valjda ćevape. Razjasnili su si što kod koga smeta, što je dobro. Igrao sam i pobjeđivao sam s momčadima koje su bile puno razjedinjenije, a gubio s većim škvadrima. Bitno je samo kakvi su na terenu. A hoće li se voljeti, bitno je da imaju respekt osnovni. Kad igraš, daj sve od sebe i terenu dokaži da griješi.

