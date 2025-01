Boban: Rođeni sam dinamovac, najbolje da ću navijati za Milan! A infrastruktura je sramotna...

Legendarni kapetan Dinama Zvonimir Boban (56) najavio je utakmicu dva bivša kluba u posljednjem kolu Lige prvaka. Milan u srijedu (21 sat) gostuje na Maksimiru, a "modrima" za prolazak igra samo pobjeda, uz poklapanje još nekih drugih rezultata.

- Dinamo i Milan su dva kluba koja mi jako znače, dva velikana čije sam prekrasne priče imao privilegiju doživjeti. Dinamo je tu od rođenja, a Milan sam prisvojio, a sada živim i gledam ih iz puno ljubavi i poštovanja - rekao je Boban za HRT.

Pokretanje videa... 01:40 Zvone Boban u Runovićima | Video: 24sata Video

Na pitanje za koga će navijati, nije dvojio.

- Ja sam rođeni dinamovac, još najbolje da navijam za Milan u toj utakmici. Uza sav respekt i ljubav prema Milanu, sigurno da ću navijati za Dinamo.

Inače, Dario Šimić (49), drugi bivši "vatreni" koji je igrao za oba kluba, podigao je prašinu najavom prošlih dvoboja u sezoni 2022/23. za talijansku Gazzettu dello Sport.

- Kad su prošli put igrali Dinamo i Milan, pogrešno su prenijeli moju izjavu pa je ispalo da cu navijati za Milan, čiji sam tada bio zaposlenik, kao skaut. Ali rekao sam da su oba kluba moja i da ću biti sretan tko god pobijedi. No naravno da sam navijao za Dinamo - kazao je sad Šimić za Večernji list.

Što Dinamo treba napraviti za pobjedu?

- To bi značilo da bi trebala biti otvorena i dobra tekma, da bi trebalo biti zanimljivo s puno preokreta, s puno golova. Na kraju, Milan puno riskira, u obrani nema još pravu ravnotežu momčadi. Ovo što radi Cannavaro s Dinamom, to je sigurno težnja ka nekoj ravnoteži, jer on je ipak Talijan, čovjek koji je imao velike trenere za učitelje i distance i uredna momčad na terenu mu puno znači. To se odmah vidjelo i na prvoj utakmici protiv Arsenala. Isto tako i na drugoj utakmici, bez obzira na patnju s Istrom. Tako da očekujem jako dobru utakmicu, otvorenu lijepu utakmicu, dobrog nogometa, kakva su ova dva kluba uvijek imala u svojoj kulturi igranja. Loš je teren, ali nadam se da to neće utjecati na utakmicu - kaže Boban.

Komemoracija za Ivicu Osima održana je u Sarajevu | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Kako gleda na dolazak Cannavara u hrvatski nogomet?

- Ja sam igrao puno protiv Fabija, znam ga, iznimno drag čovjek, jako odgovoran, jako uredan. Vjerujem da je takav kao i trener. Ja ne znam njegov pristup trenerski toliko dobro, nisam gledao dok je radio u Kini te utakmice tamo. Kad je vodio Benevento, nije bilo najsjajnije, koliko sam čuo, to ništa ne znači. On možda s Dinamom napravi jednu fenomenalnu, svoju prvu veliku nogometnu trenersku priču. Ja mu to želim. Ja se nadam da će tako biti - rekao je Boban i nastavio:

- Siguran sam da će ostaviti traga. U načinu gledanja na profesionalizam, na razinu gledanja, na profesionalnu top razinu. Tu nemam dvojbe. Hoće li imati rezultat, to ne znam. Da bi ga sudili, treba nam vremena i vidjet ćemo.

A bivši suigrač Gennaro Gattuso u Hajduku?

- To nama govori kako ljudi vani u svijetu, u ozbiljnom nogometnom svijetu i ne samo, gledaju i na našu zemlju i kako gledaju na naš nogomet. Znači s puno poštovanja ako takva dva velikana tu dođu. Oni nisu bez kruha, oni nisu u takvoj situaciji da bi trebali doći. Njih je intrigiralo da dođu i ja sam sretan što takva dva velikana vode naše klubove, iako bih želio danas, sutra, kad oni odu, da dođu naši treneri, što bi značilo da bi isto tako. Oni ostavili neki trag po kojim bi se moglo možda malo bolje raditi i po kojim bi se mogli napraviti veći rezultati. Nadam se da je tako. Uglavnom kako god, to je jako pozitivno, jako dobro za sve nas.

- Što se tiče Gennara, on radi fenomenalan posao. Sve anomalije koje smo vidjeli od početka, što se tiče podrške kluba, vođenja, odlaska Nikole Kalinića, sve to mi je bilo jako, jako žao. Ja znam koliko je on to sve primio srcu, ali isto tako primio je srcu Hajduk i cijeli ambijent Splita koji mu je jako blizak jer je on takav lik. On je idealan za Hajduk i za Split. Koliko će trajati, ja to ne znam. Ja se nadam da će dugo trajati, da će imati dobre rezultate. Teško mi je to reći kao dinamovcu, ali s druge strane kao nogometnom čovjeku i kao njegovom prijatelju mu to želim.

Foto: HTV/screenshot

Inače najbolji teren u Hrvatskoj, onaj maksimirski, sad nije u bajnom stanju, vidjelo se to i protiv Istre.

- Govorimo svi osim onih koji bi trebali govoriti. To su naši nogometni oci, tu mislim na HNS, koji mora i na neki način javno, ako ne barem javno, ako tu postoji nekakav strah od nečega, onda barem na direktan način razgovarati s Vladom i ući u nekakav projekt izgradnje stadiona koji je bio za početak, kad sam ja još bio u Uefi, odnosno nastaviti taj dio.

Boban je nastavio u oštrom tonu.

- Ovakva infrastruktura je na sramotu svih nas, svih Hrvata generalno. Ali, iznad svega, na sramotu politike i nogometne politike. Da mi imamo jedini hrvatski, moderni, mali stadion, moderni, imamo nešto malo, tu se na Rujevici izgradilo, to je privatno, nešto malo. Družina u Puli je koliko toliko prihvatila stadion. Da imamo jedini stadion u Hrvatskoj sagrađen od Orbana, znači mađarski stadion u Osijeku, to je stvarno na sramotu svima nama.

Pa unatoč tim nedostacima u infrastrukturi, hrvatska reprezentacija niže nevjerojatne uspjehe.

- Mi smo talentirani narod, mi smo sportski narod. Nas definira to što se natječemo, što imamo veliku ambiciju dokazati i pokazati da nešto vrijedimo u svijetu, bez obzira što smo mali. To nam je u genetskom i kulturološkom kodu. To nema dileme, to će ostati tako. Mi ćemo uvijek imati dobre sportske rezultate. Ne samo u nogometu, tu i u drugim sportovima. Pa vidimo što rade i drugi sportovi, to je fenomenalno, što su olimpijci napravili u Parizu - rekao je Zvonimir Boban za HRT.