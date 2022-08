Boban: VAR je očistio nogomet, a Superliga htjela ga je ukrasti

Iz Milana je otišao prije dvije i pol godine, ali mnogi smatraju kako je upravo on uz Paola Maldinija udario temelje današnjih Rossonera i jedan je od najzaslužnijih za prvi Scudetto nakon 11 godina čekanja.

Zvonimir Boban (53) povukao se iz nogometne žiže nakon odlaska s pozicije sportskog direktora zbog sukoba s izvršnim direktorom Ivanom Gazidisom. Bio je to ružan rastanak, pomalo bezobrazno ponašanje čelnika prema legendi kluba, ali ni to ne može poništiti ljubav i poštovanje koje ima prema Milanu koji mu je u srcu.

Boban je danas šef nogometa u Uefi, a za La Gazettu dello Sport dao je veliki intervju u kojemu je pričao baš o svemu. Njegova riječ nosi na težini, a među navijačima i dalje ima sjajan status. Naravno, prvo o Superligi, nogometnoj tvorevini koja je neslavno propala za dva dana.

- To je bio apsurdan plan koji je umro poslije dva dana. Nije se ni rodio. I tako će proći svaki nogometni projekt kome zdrava konkurencija i sportske vrijednosti nisu na prvom mjestu. Nogomet pripada svima. Onima koji ga vole i prate. A Superliga je bio nespretan pokušaj da se nogomet ukrade od svih nas. Sramno je propao, a to je i zaslužio. Previše i pričamo o tome, jer Superliga nikada neće postojati - rekao je Boban pa nastavio o bivšem vlasniku Milana Gallianiju.

- Volim ga, ali me razočarao. Kao da je izdao vlastitu nogometnu povijest Milana čiji je i sam bio veoma važan član. Kada je Serija A dominirala ne sjećam se da su brinuli za druge. Čak ni kada je postalo očigledno da i drugi rastu. Da su u Italiji izgrađeni novi stadion siguran sam da bi se Serie A mogla boriti s Premier ligom, bila bi to istinska renesansa. Ali o tome se trebalo razmišljati prije 30 godina. Englezi jesu i ovo je sada njihov ciklus.

Xavi je jedan od trenera koji je predložio da se mjeri efektivno vrijeme utakmica jer jako puno vremena ode na prekide, zamjene, ukazivanje pomoći. No, Boban je samo odmahnuo rukom.

- Cijenim ga, ali griješi. Kad pričamo o pravilima igre moramo misliti i o posljedicama. Koliko bi onda bili gledatelji na stadionu, četiri sata? Na 40 stupnjeva ili kad je vani minus pet. I što ćemo s TV pravima? U košarci zaustavljaju vrijeme pa utakmica od 40 minuta nekad traje tri sata. Ali, to je u dvorani, na zatvorenom. Za nogomet bi to bila katastrofa. Možemo neke stvari popraviti, ali nemojmo amerikanizirati nogomet. Lijepo se igra, imamo više golova no ikad prije, čemu promjena pravila. Koliko se sjećam, Xavi je predlagao da se igra 10 na 10. Jedini gori prijedlog od tog je da se izbaci zaleđe.

Dao je i savjet trenerima koji svoju filozofiju temelje na tehnologiji i statistici.

- U nogometnim školama griješe kada vjeruju u nogomet sa iPada. Trenerima savjet: talent se mora osloboditi, ne zatvoriti.

Milan je prošle sezone osvojio Ligu prvaka nakon 11 godina, a utakmicu nije mogao ni gledati od nervoze. Na utakmici su bili njegov otac i sin, a on je gledao - šah.

- Otac i sin su mi bili na tribinama kada je osvojena titula, oni su ludi Rossoneri. Ja sam u mraku svoje sobe gledao šah na youtubeu. Nisam imao hrabrosti da gledam utakmicu.

Za kraj je komentirao i VAR.

- VAR nije promijenio nogomet, ali ga je očistio i zaštitio suce koji griješe. Logične su bile kritika na početku, a sada je već teško zamisliti nogomet bez VAR-a i ja sam na to ponosan

Najčitaniji članci