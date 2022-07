Bočkaj u velikim problemima, gubi poziciju na lijevom boku?

Ante Čačić i dalje je u velikim brigama, iskusnog stručnjaka muči pitanje lijevog beka. Petar Bočkaj i Danijel Štefulj nisu svojim dosadašnjim nastupima "kupili" naklonost Dinamovog trenera, pa se Ante Čačić i u ogledu protiv Arsenala iz Tivta odlučio za eksperimentalno rješenje, u drugom poluvremenu dvoboja s Crnogorcima na toj je poziciji zaigrao Robert Ljubičić. I bio iznenađujuće miran, ne sjećamo se da ga je netko prošao po toj strani, a austrijski nogometaš je puno toga donio i prema naprijed.

Uostalom, Ljubičić je u samo 45 minuta zabio gol, pripremio čisti zicer za Jurića iz kojeg je ovaj pogodio stativu, ali i jako dobro na svojoj strani kombinirao s Ivanušecom i Rukavinom. Robert Ljubičić u kratkom je periodu postao "čovjek od povjerenja" Ante Čačića, očito je kako će 23-godišnji univerzalac biti važna karika Dinama u novoj sezoni. Bez obzira zaigrao li u sredini terena ili na lijevom boku.

Danijel Štefulj praktički više niti ne konkurira ozbiljnije za utakmice Dinama, u ogledu s tivatskim Arsenalom zaigrao je kao - stoper u paru s Dilaverom. OK, Štefulj to može pokriti, ali čini se kako mu Čačić ne vjeruje. Niti kao stoperu, niti kao lijevom beku. Petar Bočkaj nije briljirao protiv Crnogoraca, dosta se mučio na svojoj strani, na koncu i skrivio jedini gol na utakmici. I to može biti problem.

Danas, samo dva dana prije utakmice s Hajdukom, dojma smo kako Ljubičič drži "pole position" u borbi za lijevi bok. Robert Ljubičić je moćniji u skoku, defenzivno stabilniji, iako Bočkajeva "ljevica" uvijek može iskreirati opasnost. No, Ljubičić je jedan od onih koji je sjajno odradio pripreme, koji bi već protiv Hajduka trebao biti na terenu od prve minute što znači kako Bočkaj seli na klupu. Do utakmice je ostalo samo dva dana, vidjet ćemo kakvu će Čačić momčad poslati na Splićane.

Vjerojatni sastav za Hajduk

Dinamo (4-2-3-1): Livaković - Ristovski, Lauritsen, J. Šutalo, Ljubičić - Ademi, Mišić - Špikić, Ivanušec, Oršić - Petković.

