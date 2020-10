'Za Haugea smo ponudili tri mil. eura, a radije sam Hajrovića vratio, nego uzeo Halilovića...'

Radimo sad na trojici igrača, jedan je Camacho, Marquinhos je sinoć otpao iako smo pristali na sve uvjete Atletico Mineira, ali sinoć je došao mail od predsjednika da ne bi prodao igrača, razjasnio je Zoran Mamić

<p>Dinamo je bio aktivan na tržištu iako smo izgubili igrače poput <strong>Olma </strong>koji je otišao, pa onda ozljede <strong>Dine Perića</strong>, koji je bio jedan od najvažnijih igrača Dinama, a nitko ga ne spominje, a on je jednako važan kao i Olmo, ako ne i važniji. Mi živimo 80 posto iz inozemstva, mi živimo od Europe i od transfera. Kad napravimo fantastične transfere, ne možete očekivati da ako smo prodali Olma, da će tih istih 20 milijuna biti investirano u jednog igrača, objasnio je trener i sportski direktor <strong>Dinama Zoran Mamić </strong>na konferenciji za novinare prije utakmice s Goricom.</p><p>Turbulentni prijelazni rok odradio je aktualni hrvatski prvak, a na novim se pojačanjima još radi. <strong>Lauritsen </strong>je na kraju ipak došao na Maksimir, dok su neki zacrtani igrači otišli u druge klubove ili odustali od transfera.</p><p>- Mogu reći da smo poslali višemilijunske ponude za Alana Franca i mjesec dana prije nego se dogodio transfer <strong>Haugea </strong>iz <strong>Boda </strong>u <strong>Milan</strong>, poslali smo ponudu od tri milijuna eura koja je odbijena. Radimo sad na trojici igrača, jedan je <strong>Camacho</strong>, <strong>Marquinhos </strong>je sinoć otpao iako smo pristali na sve uvjete <strong>Atletico Mineira</strong>, ali sinoć je došao mail od predsjednika da ne bi prodao igrača. <strong>Alen Halilović</strong>? Jesmo razgovarali, ali ipak sam se odlučio vratiti Izeta Hajrovića u momčad. O Lovriću nismo razmišljali - objasnio je trener Dinama.</p><p>Mnogo se govorilo i o Jairovom prelasku iz Hajduka u Dinamo, ali do toga nije došlo.</p><p>Istina da sam kontaktirao kolegu iz Hajduka za <strong>Jaira </strong>i to je ostalo na tome. Nismo o brojevima pričali, poznavajući reakcije u Splitu bilo je za očekivati da to neće uspjeti, ali kod Jaira je postojala želja iako ne bih htio napraviti problem njemu. Ali Hajduk nije htio razgovarati, a brojke nisu istinite. Jaira nismo izravno kontaktirali jer to nije etično. Razgovarali smo s njegovom agencijom što nije zabranjeno.</p><p><strong>Komnen Andrić </strong>otišao je na posudbu u rusku Ufu, a 'modri' sad imaju dva napadača - Marija Gavranovića i Brunu Petkovića pa tko zna, možda bi na Maksimir do kraja prijelaznog roka mogao doći neki novi napadač...</p>