Bogati tata gurao sina u Rijeci, a sad je sportski direktor Mure

George Juncaj američki je biznismen crnogorskog podrijetla. Planirao je prošle godine uložiti u Rijeku, ali navodno uz uvjet da njegov sin Steven (26) redovito igra.

Željko Sopić, tadašnji trener prvoligaša s Kvarnera, na to nije želio pristati. Sve je otkrio nedavno u intervjuu za Germanijak.

- Stvarno mislim da nije floskula kad kažu da je sport najzdravija grana našeg društva. No, kakvi bismo mi bili ljudi kad bi rezali tu granu? Došao sam u situaciju da je nekome nešto obećano i prije mog dolaska. Za nešto. I sve je to u najboljem redu, do trenutka kad sam shvatio da to nije kvaliteta za Rijeku. Ljudi, ovo je Rijeka, a ne neki bezvezni klub. Rijeka.

Juncaj je nakon zimskih priprema napustio Rijeku i otišao u Michigan Stars, klub koji drži njegov otac. Ovog ljeta George je uložio u Muru, a u slovenskog prvoligaša došao je i njegov sin Steven. Trener Tonči Žlogar nije želio Stevena stavljati u igru, pa je dobio otkaz. Tata Juncaj sad je, pišu Slovenci, sebe postavio na poziciju sportskog direktora. Sad će mu valjda mali igrati...