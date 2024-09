Tomić: Rijeka me jako rastužila, Hajduk je imao nevjerojatnu priliku. Osijek? Razočarenje...

Goran Tomić (47) početkom godine preuzeo je Al Bataeh, nakon angažmana u Al Nasru. Da ne bude zabune, nije riječ o saudijskom Al Nassru punom zvijezda koje su ostavile duboki trag u Europi, već o klubu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Tomić je prošli tjedan s Al Bataehom odigrao nevjerojatnu utakmicu protiv Al Aina u kojemu su veliki trag ostavili i hrvatski treneri. Al Ain su kroz povijest vodili Ivan Leko, Zoran Mamić i Zlatko Dalić, Utakmica s Tomićevom momčadi je završila rezultatom 3-3. Al Ain je najuspješniji arapski klub, poznat i kao "Real Madrid Azije". U svojoj trofejnoj riznici imaju 14 naslova prvaka države i dvije azijske Lige prvaka, što ih čini jedinim klubom iz UAE-a koji je osvojio to natjecanje. Također, imaju i 7 Predsjedničkih kupova i 5 Superkupova.

U intervjuu za Net.hr, Tomić je komentirao koliko je specifičan posao trenera u UAE-u i osvrnuo se na samu utakmicu.

- Bila je to utakmica za pamćenje. Al Ain je azijski prvak, osvajač Lige prvaka Azije, i protiv takve momčadi gubili smo već u 15. minuti s 0-3. Vratili smo se na 3-3 i imali dvije mrtve šanse za 4-3. U Emiratima svi pričaju o toj utakmici. Još uvijek sam pod dojmom. Pazite, uzeti bod Al Ainu, s obzirom na velike razlike u budžetima i kvaliteti između Al Bataeha i Al Aina, veliko je postignuće. Pogotovo jer su se moji momci uspjeli vratiti iz ponora skoro do pobjede. Za naš klub to je veliko - kazao je.

'Nismo se proslavili'

Bivši trener Lokomotive i Rijeke pomno prati i situaciju u hrvatskom nogometu.

- Nismo se baš proslavili u Europi ovog ljeta. Velika šteta. Ove je godine bila stvarno velika prilika da sva tri kluba dođu do grupne faze. Osijek i Zira, to je stvarno veliko razočaranje. Jer ipak, toj Ziri je Omonija nakon Osijeka utrpala šest komada, tako da se vidjela njihova kvaliteta. Hajduk je imao nevjerojatnu priliku protiv Ružomberoka, a zatim preko Armenaca ući u grupu Konferencijske lige, ali eto, nisu uspjeli. Najviše me rastužio nastup Rijeke. Tih 5-0 ne predstavlja toliku razliku u kvaliteti između Olimpije i Rijeke. Rijeka je igrački i po svemu sigurno kvalitetnija, ali zbog toga je nogomet tako zanimljiv. Na kraju, nikad ne znaš tko će uzeti bodove i proći - rekao je.

Uzvratna utakmica 3. pretkola Konferencijske lige između Hajduka i Ružomberoka | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Tomića se često povezuje s najboljim hrvatskim klubovima čim oni posrnu. Tako se zimus spominjala mogućnost njegovog povratka u HNL, povezujući ga s Osijekom, Hajdukom, pa čak i Dinamom. No, dok radi dobar posao u Emiratima, teško je očekivati da će se odlučiti na povratak u hrvatsku ligu.