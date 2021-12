Košarkaši Memphisa ostvarili su šestu pobjedu u posljednjih sedam nastupa, otkako je njihova prva zvijezda Ja Morant ozlijedio koljeno, a u noći s četvrtka na petak pred svojim su navijačima svladali Los Angeles Lakerse 108-95 iako je LeBron James ostvario stoti 'triple-double' u karijeri (20 koševa, 11 asistencija, 10 skokova).

James je postao peti igrač u povijesti NBA lige koji je ostvario troznamenkasti broj 'triple-doublea'. Prije njega to je uspjelo Oscaru Robertsonu (181), Magicu Johnsonu (138), Jasonu Kiddu (107) i njegovom sadašnjem suigraču Russellu Westbrooku (184).

Lakersi su bili bolja momčad u prvoj četvrtini, Memphis se vratio u drugoj, a sve do sredine treće četvrtine gosti su bili ravnopravni. No, tada su se Grizzliesi počeli odvajati i do polovice zadnje četvrtine stvorili prednost od 16 koševa.

Jaren Jackson Jr. je predvodio Memphis sa 25 koševa, dok je Desmond Bane ubacio 23 poena, čime su pokrili izostanak glavnih igrača na vanjskim pozicijama Ja Moranta (ozljeda) i Dillona Brooksa (Covid-19 protkol). Po 12 koševa su ubacili Tyus Jones i De'Anthony Melton.

Osim Jamesa, još su samo trojica igrača Lakersa imali dvoznamenkasti učinak. Anthony Davis je ubacio 22 poena, a Talen Horton-Tucker i Avery Bradley po 10.

'Triple-double' učinak Nikole Jokića (22 koša, 13 skokova, 10 asistencija) nije bio dovoljan Denveru za pobjedu na gostovanju u San Antoniju, gdje su domaći Spursi slavili sa 123-111 i prekinuli niz od dva poraza.

Nuggetsi u AT&T Centeru nijednom nisu vodili, a Spursi su do polovice druge četvrtine došli do prednosti od 18 koševa. Denver se već do kraja poluvremena spustio na jedoznamenkasti zaostatak i prijetio preokretom sve do tri minute prije kraja.

Dejounte Murray je za domaće postigao 20 koševa uz devet asistencija i osam skokova. Derrick White je ubacio 23, a Lonnie Walker 21 poen. Najbolji strijelac Denvera bio je Aaron Gordon sa 25 koševa, a Will Barton je ubacio 19.

Jedinu gostujuću pobjedu u NBA ligi u noći sa četvrtka na petak ostvarili su košarkaši Utah Jazza koji su s uvjerljivih 118-96 slavili kod Philadelphia 76ersa. Do polovice druge četvrtine utakmica je bila izjednačena, a onda su se gosti počeli odvajati i pred kraj dvoboja doći do najvećih 23 koša razlike.

U šestu uzastopnu pobjedu Utah Jazza osmorica igrača ugradila su dvoznamenkasti broj koševa, a predovdio ih je Donovan Mitchell sa 22 koša. Rudy Gobert je imao 17 poena i čak 21 skok, a po 14 koševa ubacili su Bojan Bogdanović i Hassan Whiteside koji je imao i 10 skokova.

Najbolji hrvatski košarkaš je, igrom slučaja, na ovoj utakmici ostao bez ijedne trice (0/4), skoka, asistencije ili ukradene lopte, što mu se dogodilo prvi put u karijeri.

Domaću momčad je u poraz odveo loš šut za tricu (6/33) te inferiornost u skoku (34-52). Joel Embiid je sa 19 koševa i devet skokova bio najbolji igrač Philadelphije za koju je Seth Curry ubacio 18, a Tobias Harris 17 poena. Bio je ovo prvi poraz Sixersa nakon tri uzastopne pobjede