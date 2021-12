Hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović postigao je 19 koševa za Utah Jazz u gostujućoj pobjedi 110-104 protiv San Antonio Spursa, dok je Ivica Zubac upisao po devet koševa i skokova za LA Clipperse u domaćem porazu od Brooklyn Netsa 108-124.

Košarkaši Utah Jazza upisali su četvrtu uzastopnu pobjedu te 24. ove sezone i drže treće mjesto na Zapadu sa skorom 24-9.

Goste, koji su igrali bez ozlijeđenog Donovana Mitchella, do pobjede je predvodio Jordan Clarkson sa 23 koša, osam skokova i pet asistencija, dok je Bogdanović za 29 minuta postigao 19 koševa uz šut 7-16 iz igre, pri čemu je pogodio samo jednu tricu iz sedam pokušaja. Hrvatski košarkaš je dodao i tri skoka, dvije asistencije i četiri izgubljene lopte. Joe Ingles je ubacio 17, a Rudy Gobert 16 koševa uz 13 skokova.

- Odradili smo sjajan posao u napadu, lopta je išla brzo. Bili smo dobri i u obrani i dosta koševa smo zabili iz brze tranzicije - kazao je Gobert nakon susreta.

U samoj završnici utakmice dogodio se i incident između Clarksona i jednog od domaćih navijača. Clarksona, koji je inače rođen u San Antoniju, je prvo ignorirao uvrede s tribine, no potom je krenuo prema gledatelju, ali su uskočili njegovi suigrači kako bi ga zadržali, a pojavilo se i osiguranje koje je stalo između njih. Na koncu je osiguranje ispratilo navijača.

- Gledatelj je prešao granicu, bio je previše zlonamjeran. Izazivao je i čekao moju reakciju, međutim nisam želio reagirati jer ne želim plaćati kazne. Obožavatelji moraju naučiti da i mi smo ljudi - kazao je.

Kod Spursa, koji su na skoru 14-19, najefikasniji su bili Derrick White sa 21 košem i osam asistencija, te Doug McDermott sa 17 koševa.

Vodeća momčad Istoka Brooklyn (23-9) je na gostovanju porazila Los Angeles Clipperse sa 124-108.

Goste je do slavlja predvodio James Harden sa 39 koševa, 15 asistencija i osam skokova. Bila je to Hardenova druga utakmica nakon izlaska iz karantene zbog koronavirusa, a u prvoj je protiv Lakersa zabio 36 koševa.

Kod Clippersa kojima je to bio 17. poraz uz 17 pobjeda, najefikasniji je bio Marcus Morris sa 24 koša, pet skokova i šest asistencija. Eric Bledsoe i Keon Johnson su dodali po 15 koševa, dok je Ivica Zubac za 22 minute ubacio devet koševa uz šut 4-9, te dodao devet skokova i asistenciju. Clippersi su i dalje bez najboljih igrača Paula Georgea i Kawhija Leonarda.

U najneizvjesnijem susretu večeri Memphis je na gostovanju pobijedio Phoenix sa 114-113 košem Ja Moranta u zadnjoj sekundi.

Veći dio susreta gosti su bili u vodstvu, u trećoj četvrtini imali su i +18 (89-71), no Sunsi su nadoknadili zaostatak i tricom Devina Bookera pet sekundi prije kraja stigli do vodstva 113-112. No, Morant je u zadnjoj sekundi zabio za pobjedu gostiju.

Morant je na koncu zaključio utakmicu sa 33 koša, dok je Desmond Bane dodao 32 koša i šest skokova. Kod domaćina najefikasniji je bio Booker sa 30 koševa, Cameron Johnson je dodao 19, a Chris Paul 13 koševa i 13 asistencija.